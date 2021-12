– Alkotásai a népi építészet emlékeit kutató tudósok figyelmét is felkeltették, miközben a beregi térség fatornyaival foglalkoztak, így egyre jobban kirajzolódott előttünk is a tehetséges jándi mester személyisége, aki mesterségbeli tudásával, szorgalmával a ma élő és utánunk következő nemzedékek számára is példát mutat. Kakuk Imre alkotásai a megye több településén is fellelhetők, kiemelkedik közülük a lónyai fa harangtorony, s Kárpátalján a határ közelében ma is látható Csetfalva középkori templomának harangtornya.