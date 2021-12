Sikli László nem mondott le a papi állapotáról, azt tartva: fentről adták, és onnan nem is vették vissza. Ráadásul a világ is normálisan gondolkodik: egy hetvenen felüli nénike, maga köré gyűjtve az asszonyokat azzal ment be a püspökhöz, hogy „tessék visszaadni nekünk a papunkat”. A csíki ember is nagyon katolikus, de amikor elkészült a könyv, és bemutatta arrafelé is, tömegek mentek meghallgatni – Mintegy 400 kötetet dedikáltam, az előadást gyakran igen idősek is végig­ülték. Tudatosítani akartam, hogy „senki nem úszhatja meg”, hiába ájtatoskodnak, kivéve egy Szent Ferencet, egy Teréz anyát vagy egy Csaba testvért, akik külön kegyelmet kaptak ahhoz, hogy ezt az életformát meg tudják valósítani – hangsúlyozta.