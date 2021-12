– Azt veszem észre, egyre több embert vonz be ez a világ – tudtuk meg a helyszínen Kopócs Zoltántól, az esemény egyik szervezőjétől. – A börzét együtt álmodtuk meg Lázár Istvánnal, a Kulturális Központ munkatársával. A pandémia többször is átírta a terveinket, hiszen már két évvel ezelőtt is szerettünk volna esélyt adni a képregénybarátoknak, hogy kedvükre válogassanak. Végül idén szeptemberben az aulában meg tudtuk tartani az első rendezvényt, ami hatalmas sikerrel zárult, de most sem panaszkodhatunk, folyamatos az érdeklődés. Az árusok szinte ugyanazok, akik első alkalommal, valamennyien hatalmas készlettel rendelkeznek, így mindenki megtalálhatja a kedvére való kiadványt.