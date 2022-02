A Táncolj és Mulass Velünk Közhasznú Egyesület szervezésében szombaton és vasárnap rendezik meg a Rétközi Disznótoros és Hájas Sütemények Fesztiválját Pap községben. A hétvégén a Civil és Vendégháznál bemutatják a hagyományos rétközi disznóvágást és az ehhez kötődő gasztronómiát. A helyi mesterségek is képviseltetik magukat, fellép a 4 For Dance, a Bakos Banda és a Demecseri Pendelyes Hagyományőrző Néptáncegyüttes is.