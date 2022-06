Újabb közgyűjteményi siker: a határon túliakat is tömörítő Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége a Kállay Gyűjteményt az Év Múzeuma 2022 pályázaton Különdíj-elismerésben részesítette! Ennek értékét az új helyre költözés, a felújított Kállay-ház belakásával együtt járó terhek, és a pandémia két esztendeje után remélhetően nem kell magyarázni. Ráadásul egy olyan versenyben, ahol igen neves és elismert vidéki múzeumok – a Kiscelli Múzeum, a József Attila Múzeum Makón, a bajai Türr István Múzeum, a békéscsabai Munkácsy Mihály Múzeum (a két utóbbi volt a kategóriája nyertese) – álltak a rajthoz. A gyűjtemény a 29 esztendős fennállása alatt először mérettette meg magát, és máris komoly eredménnyel. Az örömteli hírről a figyelmesebbek már napokkal korábban lapunkból is értesülhettek, ám hétfőn sajtótájékoztatón is időt és teret engedtek az ünneplésnek.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a városvezetést képviselve igyekezett kontextusba helyezni az elismerést, az előzményekre is utalva. – A Kállay Gyűjtemény már most a legjobb négy közé került a kis múzeumok között. Nyilvánvalóan ez az intézmény sem országos, sem pedig a megyei hatókörű múzeumokkal nem keverhető össze, de a kategóriájában mindenképpen az élen van – utalt arra az alpolgármester, hogy a pályázat során összesen öt intézményt díjaztak, más-más kategóriában. Azt se feledjük, hogy ezt az alapítástól számított 29 évet valahol meg kellett élni. Természetesen nagyon nagy köszönet illeti a gyűjteményalapítót, Lakatos Saroltát is, aki, nem a legideálisabb helyen, a Nyírvíz palotában fenntartotta ezt a gyűjteményt. Persze az is kellett a mostani sikerhez, hogy egy komoly infrastrukturális beruházással új, modern, a korábbinál sokkal szebb helyet kapjon az anyag, egy olyan környezetet, ahová tényleg érdemes bejönni. A díjban ez is benne van, és tény, ha bemegyünk valahová, ahol szép terek fogadnak, azt szívesebben is díjazzuk. De nem csak ez volt a meghatározó, a promóció, folyamatos munka, a városlakókkal és a civilekkel tartott kapcsolat is benne van mindebben. Az utóbbiak sokkal fontosabbak is, mert egy múzeumnak mindig meg kell tudni újulni. Ami az állandó kiállításokat illeti, azok érthető módon egy idő múlva nem jelentenek vonzerőt senkinek. Muszáj olyan mederbe terelni őket, ami miatt a gyűjtemény képes mindig új megvilágításba kerülni – fogalmazott dr. Ulrich Attila, majd hozzátette: – Feledtetve, hogy itt mindössze hat ember dolgozik, a szövetség figyelmét az is felkeltette, hogy ez egy sokarcú hely, változatos vállalásokkal. A díj innentől bizonyos értelemben kötelezettség is, a jövőben legalább ugyanilyen magas szintű munkára, újabb díjak bezsebelésére kell hogy ösztökélje a dolgozókat.

Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója az oklevélen szereplő indoklásból kettőt emelt ki: a helyi kulturális szervezetekkel kialakított aktív kapcsolatot, és a példa értékű gyűjteménygondozást.

– Tudni kell, hogy ez az elismerés tulajdonképpen a 2021-es tevékenységet prezentálja, amiből külön kiemelném professzor Kállay István adományát, a műtárgyakat, a tekintélyes könyv és iratgyűjteményét. Szívügyének tekintette, hogy minél több érték kerüljön ide, majdhogy nem posztumusz módon, mivel az év végén a professzor sajnos elhunyt. És végül dicséret illeti a múzeumpedagógusokat is, akiknek nagy érdemük van abban, hogy ez az intézmény aktív tud maradni. Hozzátéve persze, hogy a foglalkozásaikon a munkából minden dolgozó kivette a részét – magyarázta dr. Rémiás Tibor.

Zárásképpen a gyűjtemény igazgatója, Dohanics László sem mulasztotta el leszögezni: az elmúlt 29 év tulajdonképpen arról szólt, hogy az itt dolgozók gyakorlatilag mindent csináltak, megdolgoztak a sikerért.

– Ahogy egyre több felől érkeztek a gratulációk, mindig ki is emeltem: az elismerés csapatmunka eredménye, nem egyéni siker, ebben mindenki munkája, szorgalma és hozzáállása benne van. A kétkörös pályázati rendszerben most végre sikerült sok eddigi tervünk megvalósulását beérni látni. Egyre nagyobb nyilvánosságot kapunk, sikerült komoly támogatókat a gyűjtemény mellé állítani. Legutóbb is a Swietelsky Magyarország Kft. egy 10 beállásos kerékpártartó állással ajándékozott meg bennünket. És nem is állunk meg itt, szeretnénk a jövőben az Év Múzeuma címért indulni ismét – hangsúlyozta. Nyilván ennek az érdekében is egy emlékezetes, nagyszabású születésnapi rendezvényt terveznek, és már készülnek a soron következő Múzeumok Éjszakájára. Ez utóbbin a robotika lesz a téma, és 65 külsős közreműködője lesz a hajnal kettő óráig tartó programnak.

MJ