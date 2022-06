Az Ünnepi Könyvhétre jelenik meg Kováts Judit legújabb könyve, A Tátra gyermekei. A kötet nyíregyházi bemutatójának a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaraterme ad otthont: a szerzővel június 9-én, csütörtökön 17 órától Kujbusné dr. Mecsei Éva, az MNL Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igazgatója beszélget.

Újra és újra felbukkan a múlt

Az Artisjus irodalmi díjas és megyei Prima díjas nyíregyházi írónak A Tátra gyermekei a negyedik regénye a Megtagadva, az Elszakítva és a német nyelven is megjelent Hazátlanok után. A friss kötet ez utóbbi folytatása.

„…nem tudom, hová megyek, nincs, és lehet, nem is lesz többé hazám, de miért ne lehetne haza nélkül is vígan élni?” – töprengett el Lilli Hartmann, a Hazátlanok című regény főhőse.

Kováts Judit új könyve ennek a szövevényes kérdésnek az újabb kibontása. Ezúttal Lilli, a háború után elűzött késmárki lány tudja, hová indul: Amerikába tart egy óceánjáró hajó fedélzetén új családjával, férjével, nevelt fiával és egy Tátra-legendákat tartalmazó füzettel. Miközben térben és időben is egyre távolabb kerül Késmárktól és az örök-Tátráktól, a múlt újra és újra felbukkan emlékek, álmok és mesék formájában is. Az Atlanti-óceán végtelen horizontjáról lesznek láthatók a hegyek csúcsai, a különleges Tátra-mesék hullámai pedig egy másik világot hoznak közel. Közben a hajó és rajta a család egyre közelebb ér az Újvilághoz, és New York partjainál Lillinek újabb döntést kell hoznia addigi életével kapcsolatban.

A Tátra gyermekei lapjain végig úton vagyunk. Utazunk az óvilág és Amerika, az egykori Közép-Európa huszadik századi kataklizmái, múlt és jelen, a valóság és a képzelet között.