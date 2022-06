– Generációról generációra átörökített értékeket mutat fel a roma hagyományőrzés Timáron, ezekre a tradíciókra fontos, hogy a gyerekek is büszkék legyenek, és méltóképpen megismerjék kultúrájukat. A roma közösségekben nemegyszer megfigyelhetjük, hogy amihez autentikus módon értenek, mint a zenéhez és a tánchoz, s céltudatosan foglalkoznak is adottságaikkal, továbblépési lehetőséget, kitörési pontot jelenthet az életükben ez a tudás.



– A timári tehetségprogramban az iskoláskorú gyerekek havi, illetve heti rendszerességgel tematikus foglalkozásokon vesznek részt, a zenét és a drámapedagógiát hívtuk segítségül, s amire nagyon büszkék vagyunk, Timár kincsei néven megalakult a roma folklór együttesünk – számolt be örömmel a Vidék Kincse Egyesület újdonságairól Zakor-Broda Rita, a szervezet elnöke.



Hozzátette, a lányokból álló táncosok mostanra igazi csapattá formálódtak, s további célokat is megfogalmaztak. Szeretnék megmutatni tudásukat közönség előtt is, fellépni tanodákban, hogy meghozzák a kedvét a roma hagyományok őrzéséhez másoknak is.



Így ezek a programok egy olyan értékutat járhatnának be megyénkben, amelyben az azonos értékrendű, azonos kulturális háttérrel rendelkező gyerekek a zenélésen és a táncon keresztül egy nagyobb közösséggé is összefonódhatnak.



Megtudtuk, a timári lánycsapat útját professzionális zenészek igazgatják, s nemcsak énekelnek, táncolnak, hanem kipróbálhatják a hangszeres zenélést is, sőt van köztük, aki nem először vette kezébe a hegedűt vagy a gitárt, hanem korábban is vett leckéket zenészektől.



Szemléletváltás, tanulás



A Vidék Kincse Egyesület 2010 óta foglalkozik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hátrányos helyzetű fiatalokkal, Szabolcs településen, Beregdarócon, Timáron, a nyíregyházi Huszártelepen kiemelt programok felelőse a szervezet. Azt tapasztalják, hogy ezeken a programokon keresztül közvetlen és közvetett módon sokat változik, sokat alakul a fiatalok életszemlélete, életfelfogása, előtérbe kerül a tanulás és a képzettség jelentősége is.