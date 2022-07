– Az a különleges helyzet állt elő, hogy fájó szívvel nemet kellett mondanom az egyébként jó ajánlólevéllel rendelkező csoportnak, de egyszerűen nincs több kapacitásunk, nem tudunk több fellépőt fogadni – jegyezte meg Nagy László, Encsencs jegyzője, a katonanótafesztivál ötletgazdája, főszervezője.

Tizedik alkalommal rendezik meg az Encsencsi Katonanótafesztivált július 16-án, szombaton fél kilenctől a helyi általános iskola tornatermében. Az önkormányzat szervezében térzenével nyitnak, közreműködik a Magyar Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Helyőrség Dandár Központi Zenekara Budapestről.

Miután megkoszorúzzák a háborúk áldozatainak emlékművét, dalárdák, népdalkörök, hagyományőrző egyesületek, szólóénekesek és zenészek lépnek fel. Porcsalma, Pócspetri, Nyírlugos, Nyírbéltek, Nyírvasvári, Szamosszeg, Encsencs, Nyírbátor, Penészlek és Nyírjákó is képviselteti magát, sőt, Encsencs moldáv testvértelepüléséről, Sestaci-ból is érkeznek előadók. Délben visszatérő vendégként a helyi kötődésű Kapi Gábor nótáskapitány áll a mikrofonhoz. Az előző években bebizonyította, hogy kiválóan ért a hangulat fokozásához. Az ebédet a Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár gulyáságyújában készítik el. Ígérik, az is nagyot szól majd.

LTL