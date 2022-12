Nincs szerencséje Gabriela Spanic-nak: a Paula és Paulina sztárja másodszor is többet mutatott magából, mint amennyit szeretett volna. Tavaly bejárta a hazai sajtót a hír, hogy a venezuelai színésznőnek a Dan­cing with The Stars egyik adásában tánc közben kivillant az egyik cicije. Ez természetesen nem befolyásolta versenybeli teljesítményét, mellbedobással sem sikerült nyernie.

A sztár a fiaskó ellenére ragaszkodik hozzánk, hiszen örömmel vállalta a felkérést, s tért vissza a műsorba, a harmadik évad hetedik adásában vendégzsűriként tűnt fel a képernyőn. Mit mondhatnánk, már a belépője is erősre sikeredett: csodaszép, kék ruháját túl szűkre szabták, így egy óvatlan mozdulat következtében egy ország láthatta élő adásban Gabriela Spanic mellbimbóját.

Azt sem tudták, hova nézzenek

Úgy tartják, a művész a körülötte lévő világra reflektál alkotásaiban. Ezt Zajácz Tamás is megerősítette, hiszen a bőrműves mestert is megihlette a gyönyörű színésznő divatbakija.

– A Dan­cing with The Stars első évadában versenyző Gabriela Spanic ruhabalesete után született meg a Villantás című domborművem. Csak a saját szórakoztatásomra készítettem, őszintén szólva meg is feledkeztem róla egészen a múltkori adásig, amelyben ugyanúgy járt, mint tavaly. A mostani baki kisebb figyelmet kapott, de azért beszámolt róla a sajtó, és nekem is eszembe juttatta a műtermemben pihenő bőrképet – mondta el lapunknak a nyíregyházi születésű művész. Zajácz Tamás megjegyezte: a színésznő mintha rá is játszott volna látványos plasztikai műtétje eredményére, hiszen mindig úgy ült a pulpitus mögött, hogy férfi zsűritársai azt sem tudták, hova nézzenek.

Felajánlotta a kebelképet

A bőrműves a tévés incidens után leporolta Gabriela Spanic ihlette alkotását.

– Megkerestem a TV2 kreatív igazgatóját, és felajánlottam a csatornának a képet. Várom a válaszát, talán, partner lesz a dologban. Remélem, hogy a színésznő is láthatja majd a domborművet – jegyezte meg mosolyogva a mester.