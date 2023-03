A Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség szervezésében március 09-én került

megrendezett Református esték előadója dr. Reisinger János irodalomtörténész volt, aki „A bosszúállástól a megbékélésig –Dicséges Nagyurak …" címmel tartott előadást. A forradalom és szabadságharc előtti tiszteletünket nem fejezhettük volna ki méltóbban, mint hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára emlékezünk. Petőfi a világirodalom kiemelkedő alakja, kinek műveit a világ minden pontján ismerik. Röpke 6 évnyi munkássága alatt több mint 850 alkotásával vitte hírül a magyar költészetet a világban. – A Dicsőségek Nagyurak című alkotását elemezte előadásában az irodalomtörténész, a remekmű a Nemzeti dal előfutáraként azonosítható. Az időutazás, amelynek részesei lehettünk az előadás során, az 1848. március 15-ét megelőző időszak eseményeit és a jeles nap történéseit mutatta be Petőfi munkásságán keresztül – olvasható az egyházközség beszámolójában. Az est résztvevői megismerkedhettek Petőfi költészetével, s azzal, hogy jelenik meg Isten költeményeiben. Alkotásaiban a legnagyobb tisztelettel, alázattal szólt Istenről. Dr. Reisinger János kiemelte, hogy a könyv, az irodalom, a költészet az értékközvetítés és a lelki egészség megőrzésének a legfontosabb eszköze. Az olvasás élményt jut, általa gazdagodunk, s "énerősítő" szerepet is betölt életünkben. Elhangzott az is, az olvasás és a szépirodalom iránti érdeklődés sajnos radikálisan csökken manapság, pedig számos tény szól mellette: gyarapítja szókincsünket, tükröt tart elénk, alakítja

egyéniségünket. Emberi válsághelyzetekben, és válaszúton is hűséges segítőtárs az irodalom. Nincs annál szebb hivatása a szóból építkező művészetnek, hogy átsegítsen minket az emberi élet buktatóin – összegzi az egyházközség az estet. A rendezvénysorozattal elsősorban most a fiatalokat szeretnék megszólítani, utat szeretnének mutatni a fiatal generációnak, hogyan gyarapítsák eszköztárukat lelki egészségük megóvása érdekében.

Forrás: Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség

