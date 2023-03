Hétfőn szinte egész nap esett az eső, a koradélutáni időszak pedig még javában munkaidő, így megmondom őszintén, arra számítottam, hogy alig találok majd valakit, akit megszólaltathatok a Móricz Zsigmond könyvtár garázsvásárán – ennél nagyobbat aligha tévedhettem volna. Kicsik, nagyok, fiatalok és idősek várták türelmesen, hogy odaférjenek a kötetektől roskadozó polcokhoz – a legifjabb könyvbarát babakocsiban érkezett, s az édesanyja két mesekönyvvel lepte meg.

Mindig népszerű

Mint ahogy arról beszámoltunk, az intézmény hétfőn nyitott ki újra, és ahogy Tomasovszki Anita, a könyvtár igazgatója lapunknak korábban elmondta, az elmúlt hónapok „csöndje” után szerettek volna valami nagy durranással visszatérni, ezért úgy döntöttek, hogy az újranyitás napján garázsvásárt tartanak. És ezen a napon indult el az április 2-áig tartó műhelygaléria programsorozat is, melyen az „Aranykapu” Művészeti Egyesület tagjainak alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők, akik megismerkedhetnek a vertcsipke-készítés fortélyaival, de azt is megnézhetik, hogyan kell tojást festeni, mandalát készíteni vagy gyöngyöt fűzni.

A helyszínen, a régi könyvek között sétálva megtudtam: a garázsvásár mindig népszerű, ami nem véletlen, hiszen ilyenkor jelképes összegért lehet könyvekhez, dokumentumokhoz, kazettákhoz, DVD-khez jutni. De nemcsak az olvasók járnak jól, hanem a könyvtár is, hiszen kiürül a raktáruk. Ezúttal a tavalyi garázsvásárról megmaradt, leselejtezett kötetek közül válogathattak a betérők. A polcokra kitett könyvek az ún. törölt állapotba kerültek, főként azért, mert elhasználódtak, megrongálódtak vagy mert fölöslegesek: több példányt is kapott belőlük az intézmény, így jut a garázsvásárra is. Akik pedig szánnak időt a keresgélésre, valódi kincsekre találhatnak, mindezt 300–400 forintért.

Ambrózy báró esetei

Juhász Bettina Nagykállóban él, de a megyeszékhelyen dolgozik, és bár főként szépirodalmat olvas, és a romantikus regényeket szereti, most egy Stephen King-művet vett, illetve két olyan regényt, melyekről még nem hallott, de amelyek a fülszövegek alapján felkeltették az érdeklődését. A fiatal lány lapunknak elmondta, viszonylag későn szerette meg az olvasást, az iskolai kötelezőket például nem kedvelte, a Pál utcai fiúk volt a fordulópont az életében – azóta falja a könyveket.

Halászné Baráth Krisztina jó pár kötetet szorongatott a hóna alatt, de nevetve azt mondta, van még egy szabad keze, ezért válogatott tovább.

– Böszörményi Gyula az egyik kedvenc szerzőm, Ambrózy báró eseteit nagyon szeretem, és szerencsére most is találtam néhány kötetet, de az édesanyámnak is választok valamit. Egyébként Nógrádi Gábor-műveket kerestem, de még nem találtam belőlük, ezeket a gyerekeimnek szántam volna – mondta a nyíregyházi édesanya, aki nagyon szeret olvasni és akitől megtudtuk: a gyerekeit is megpróbálja errefelé terelgetni. Ismeretlen szerzőket is szívesen „kipróbál”: elolvassa a tartalmat, és ha tetszik neki a történet, a garázsvásárról haza is viszi.

A történelem bűvöletében

Bégány Miklósné egy dobozban gyűjtötte a kiválasztott könyveket: magának történelmi témájúakat, az unokájának pedig meséket.

– Amikor a lányaim kicsik voltak, járt nekünk a Dörmögő Dömötör, így amíg én a Kelet-Magyarországot vártam, ők a meseújságot. Ebbe nőttek bele, számukra természetes az olvasás szeretete. Egyre drágábbak a könyvek, ezért a garázsvásár nagyon jó kezdeményezés, én mindig eljövök, amikor megszervezik. Szeretek mindent, ami a történelemmel kapcsolatos – talán nem véletlen, hogy az egyik lányom történész lett, a másik közgazdászként dolgozik. Egyetlen szerzőhöz sem ragaszkodok, így számos megközelítésben olvashatok ugyanazokról az eseményekről – tette hozzá.

