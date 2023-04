Az idén 40 éves világhírű brit rockcsapat, a Cult június 27-én a Budapest Parkban is bemutatja nemrég megjelent új albumát. Az Under the Midnight Sun, amely tavaly jelent meg, a Cult tizenegyedik stúdióanyaga. A zenekar az évtizedek során kétszer is hosszabb szünetet tartott, de 2006-os újjáalakulása óta négy markáns albumot készített - közölték a szervezők.