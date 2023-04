– Hatalmas simogatás a szakmától, és inspiráció arra, hogy még és még egy album írásába kezdjünk – tette hozzá az énekesnő, aki testvérével, Pásztor Sámuellel néhány hete szerkesztőségünk vendégeként mesélt a jelenleg is tartó országos turnéjukról, valamint a 2024-es jubileumi koncertjükről. Az Anna and the Barbies 20. születésnapjára számos meglepetést ígérnek: az elmúlt két évtized zenei világát szeretnék belesűríteni a kerek évfordulóra megálmodott műsorba, lélegzetelállító látványelemekkel, picit fanyar, szarkasztikus pikantériával megfűszerezve, de rendkívül inspiráló hatást keltve mindezzel.

S ha ez nem lenne elegendő, megkezdődtek az előkészületei a tavaly óriási sikerrel bemutatott, táncosokkal kiegészült, különleges hangulatú Müpa elektro-akusztikus, futurisztikus performance-nak is. Az idén Reviczky Gábor is csatlakozik a különböző művészeti ágak összefonódásából születő színházi előadáshoz, amit a lemezturnéhoz hasonlóan országosan több helyszínen mutatnak majd be Annáék.

KM