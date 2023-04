Európában is egyedülálló múzeum épült Nyíregyházán, a Görögkatolikus Múzeumot és Tanulmányi Házat néhány nap múlva hivatalosan is átadják és megáldják, májustól pedig nyitva áll a látogatók előtt. Dr. Szabó Irén történész a nyitókiállításról beszélt podcast-adásunkban.

Azzal kezdte, hogy a görögkatolikus identitást kifejező múzeum épült fel a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola szomszédságában, a két épületet összekötötte a tervező, jelezvén szoros összetartozásukat.

– A főegyházmegye régi álma vált valóra, létrejött egy országos gyűjtőkörű, tematikus múzeum, mely a görögkatolikus magyarság történeti és művészeti emlékeit foglalja magába és mutatja be a látogatóknak. Ezzel egy új korszak nyílik meg előttünk, innentől kezdve gyűjthetjük és méltó helyen őrizhetjük egyházi örökségünket. Ugyanakkor tudjuk, hogy a múzeumok feladata szerteágazó, nemcsak bemutatják egy-egy közösség kulturális értékeit, hanem kutatják is azt, ez lesz a mi feladatunk is – mondta az intézmény vezetője.

Balázs Mihály Kossuth- és Ybl-díjas tervező tudta, milyen épület simul bele a város arculatába, nem hivalkodik, ugyanakkor méltóságteljes és karakteres.

– A homlokzat a kilenc íves ablakmélyedésével a bizánci jegyeket viseli magán, az ablakívek megidézik az ikonosztáz-szerkezetet és egy kicsit a reneszánsz várak világát is, így aki kívülről ránéz az épületre, látja: egy összetett építészeti motívumsor jött létre, mely a klasszikus fogalmak és a kortárs világunk mentén egyaránt értelmezhető. A belső terek jellegét a markáns boltozatok határozzák meg, az emeletek közötti félköríves nyílásokon keresztül ráláthatunk az alsóbb szintekre, ezáltal egy nem szokványos perspektívából szemlélhetjük a kiállított tárgyakat, melyek között a legrégebbi a 17. századból való. A kiállítótérben fellelhető tartalom vagy felirat jelentős része az úgynevezett falnyomtatás technikájával készült, ami egy teljesen új, és időtálló eljárás – avatott be a kiállítás-építés kulisszatitkaiba a történész, s hangsúlyozta: óriási szellemi és művészi értékek testesülnek meg a görögkatolikus valláshoz kapcsolódó tárgyakban, a nyitókiállítás anyagának összeállítása pedig több hónapot vett igénybe.

– Nem egyszerűen a műtárgyakat szeretnénk megmutatni, hanem azok funkcióit is, ahogyan azokat használják a liturgikus életben. Mondok egy konkrét példát. Kiállításunk egyik egysége az eucharisztia köré épül, olyan tárgyakat mutatunk be, amelyek a hívő ember számára sem láthatók a templomban, mert az ikonosztáz mögött, az oltáron rejtett módon használják ezeket a tárgyakat, a szertartások bizonyos pillanataiban mindössze rövid időre kerülnek elő. Itt megnézhetik ezeket a tárgyakat is.

Egy másik tematikus egységben: a megszentelődéshez kapcsolódó liturgikus tárgyak sorakoznak fel. A harmadik egység a húsvéti ünnepkörhöz kötődik, ez utóbbiban a tárgyakon kívül egy kisfilmet is láthatnak a látogatók a hajdúdorogi Krisztus-katonák hagyományáról, arról, hogyan kapcsolódnak be a nagypénteki körmenetbe, mi a szerepük a feltámadási szertartáson és a pászkaszentelésben. Ezen kívül megidézzük a fatemplomok világát, állandó kiállításunknak ez a része a görögkatolikus egyház korai időszakának művészeti emlékeibe enged betekintést – villantott fel néhány érdekességet dr. Szabó Irén, s annyit még hozzáfűzött, a múzeum nyitott lesz, s az interaktivitás sem hiányzik belőle, s programjaival Nyíregyháza pezsgő kulturális életének egy új színfoltja szeretne lenni.

KO