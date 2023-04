Az előadásból megtudtuk, hogy a leginkább veszélyeztetett leletek a textilből készült tárgyak, de például a fémeknél sem mindegy, hogy ötvözet vagy színfém a tárgy. Máshogy kell a kompozit lelettel bánni, mint a homogén anyagúval, és a megtisztításkor annak is lehet jelentősége, hogy a tárgy mivel szennyezett, mert az is megtörténhet, hogy a szennyeződés is értékes adatot tartalmaz a lelettel kapcsolatban. Legközelebb április 26-án, szerdán lesz előadás, akkor a régészeti ismeretekről kapunk információkat.

Fotó: Pusztai Sándor