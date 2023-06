A Múzeumok Éjszakáján 450 intézmény 2700 programot kínált az érdeklődőknek országszerte: szombaton a rendhagyó múzeumi élmények mellett gasztronómiai kalandok, művészeti produkciók és koncertek várták a látogatókat. Megyénkben több helyszín is csatlakozott a sorozathoz: Nagykállóban például ágyúdörrenés indította el a színes események sorát, a Kállay-kúriában pedig régi közlekedési eszközök és egy időutazásra hívó film is várta a látogatókat. Újfehértón történelmi barangoláson vehettek részt az érdeklődők, akik kipróbálhatták a szerelmi jóslást is, a napra pedig a koronát az István, a király című rockopera tette fel. A mátészalkai Szatmári Múzeumban volt kiállítás, bábszínház és koncert, de a Puskás Intézet Aranycsapat kiállítását is láthatták a Múzeumok Éjszakájára érkezők.