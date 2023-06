Álmok, szerelem, tánc és varázslat vár mindazokra, akik ellátogatnak június 23-án, pénteken a Sóstói Múzeumfaluba, ahol az idén is tűzgyújtással és tűzugrással idézik fel a népi hagyományokat Szent Iván éjjelén. Az igazán színes és élménydúsnak ígérkező programokról Kácsor -Ignácz Gabriella szervező, Baloghné Szűcs Zsuzsanna igazgató, valamint dr. Ulrich Attila alpolgármester tartottak sajtótájékoztatót.

Nyíregyháza alpolgármestere elmondta, most már csak időjárásnak kell kedveznie a programsorhoz, amit minden évben nagy gondossággal és szakmai hozzáértéssel építenek fel a múzeumfalu munkatársai. – Magyarországon kevés olyan szabadtéri múzeum van, ahol tágas tér áll rendelkezésre a Szent Iván-éji tűzgyújtáshoz, szerencsénkre nálunk erre van hely és szép számban meg is jelennek a szerelmes fiatalok, akik a tűzugrás népi hagyományával szeretnék szorosabbra fűzni, megerősíteni kapcsolatukat – mondta az alpolgármester, majd átadta a szót a szervezőknek.

Szerelmi történet a fonóban

Délután ötkor lesz a kapunyitás, innentől kezdve igazi kiállításkavalkádba cseppenhet a látogató, erről már a múzeumfalu igazgatója beszélt. Baloghné Szűcs Zsuzsanna felhívta a figyelmet, hogy már a bejáratnál egy, a Felvidék, Kárpátalja, Erdély és a Tiszántúl református templomainak festett kazettás mennyezeteit bemutató tárlatot tekinthet meg a közönség. A vállalkozókedvű, kézügyességgel bíró vendégek ugyanitt el is készíthetik a tájegységek kazettás mennyezetének másolatait. – A korai kezdéssel a gyerekeknek szerettünk volna kedvezni, akiket egy tematikus mesekiállítás fogad. Álmos bábok, bábos álmok címmel a Mesekert bábszínház alapítójának egyik hagyatékából készült tárlatot nyitják meg, melyben a népmese alakok elevenednek majd meg egy egyszemélyes bábszínházi előadáson. S hogy a szerelem fényei hol is gyulladnak majd fel? „Nem kerültem én bele a szöszbe”, ez a címe annak a kenderfeldolgozást bemutató kiállításnak, amely egy társas összejövetelen mutatja meg, hogyan dolgozták fel régen a kendert. Ezt a mesterséget a család minden tagja ismerte régen, s bizony a szerelmek is itt szövődtek a fonóban – jegyezte meg az igazgató, annyi kiegészítést humorosan hozzátett Kácsor -Ignácz Gabriella a főszervező, hogy a fonó volt régen a „bulihely” is. És ahol buli van, ott táncolnak az emberek, s nem is akármilyen talpalávaló fog szólni a Sóstói Múzeumfaluban sem.

– A falu közössége tudta, milyen rend szerint dolgoznak a hétköznapokon és meg tudták ülni a naptári jeles napjaikat, ünnepeiket is. Szent Iván éjjelen a falu határában tüzet gyújtottak, énekeltek és táncoltak. Az Embertáncot hazánk legfiatalabb hivatásos táncegyüttese a Fitos Dezső Társulat adja majd elő. A nagyszerű művészek egy mindenestül táncszínházat varázsolnak a színpadra, produkciójuk a hagyományt, s az abban rejlő tudást mutatja majd meg a közönségnek – hangzottak el a csalogató szavak.

A tüzet 22.30-kor gyújtják meg, bő fél óra múlva a Nyírség Táncegyüttes kíséretében indul el a tánc, s az est legszerelmesebb része: a tűzugrás.