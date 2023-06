Valamikor régen, ezen az éjszakán a teljes falu közössége a határban rakott nagy tűz mellett ünnepelt, énekkel, virrasztással és tánccal. Ezen szokást felelevenítve Szent Iván havának 23. napján, amikor a Nap a legmagasabban ragyog az égen és legrövidebb az éjszaka, apró csodákkal és a tánc varázsával várják a látogatókat a Sóstói Múzeumfaluba. A 17.00 órai kapunyitás után, 17.30-kor a család minden tagját a jármi kisnemesi épületben nyíló Álmos bábok – Bábos álmok címet viselő kiállítás megnyitójára várják, mert bizony a megnyitó után interaktív bábszínházi előadás kelti életre a bábokat. Ezt követően élőszóval, vagyis élőszavas mesével repítik tovább a képzeletet. A tánc varázserejét és tüzes energiáját Magyarország legfiatalabb hivatásos táncegyüttese, a Fitos Dezső Társulat Embertánc címet viselő legújabb produkciója hozza el a Múzeumfaluba. A 21.00 órakor kezdődő bemutatót Kelet-Magyarországon először itt láthatja a nagyközönség! Az előadás elődeink régről jövő tudását, értékeit mutatja be a táncoló ember kifinomult mozdulatain keresztül, hogy közösen tanulva ne hagyjuk elveszni magyar tánchagyományunk gyöngyszemeit. A Nyírség Táncegyüttes tűzugrást felelevenítő műsora 23.00-kor kezdődik, amit immár hagyományosan, a táncosok által levezetett és várva-várt tűzugrás követ. Legyenek bátrak, hiszen a már megerősített szerelmeket is érdemes idén újra megpecsételni egy újabb mágikus erejű tűzugrással. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület 17 mestere 17.00 és 23.00 óra között alkotásaikon keresztül megmutatják, hogy milyen is a szerelem a népművészetben.

A gyerekek a Méhecske JátékTér segítségével birtokba vehetik a barabási iskolaudvart, ahol sejtelmes éjszakai fényben játszhatnak egészen 23.00 óráig.

Szerelmi bájitalt kínálnak minden olyan szerelmespárnak, akik kéz a kézben végigjárják térképünk segítségével a szerelem útját.

A legtöbb fény és a legkevesebb sötétség idején elhozzák messzelátóikat a Bátorligeti Gemini Csillagász Egyesület tagjai, akik a tarpai portán segítenek kémlelni a csillagos eget.