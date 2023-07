Közel 300 rádió és 200 televízió – ekkora gyűjteménnyel büszkélkedhet Zentai Mihály, a borbányai rádióállomás volt vezetője, aki gyakorta jár vissza egykori munkahelyére. Na nem azért, mert szívesebben cserélné a nyugdíjas mindennapokat a korábbi mókuskerékre, csupán azért, mert a reléállomás épületében rendezhette be a Rádiómúzeumot, ahol ma is előszeretettel babrál-bütyköl a javításra szoruló berendezéseken. Misi bácsit a Rádiómúzeumban járva gyűjteményéről faggattuk, mely nemrégiben bekerült a nyíregyházi értéktárba is.