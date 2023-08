Jó néhány éve már annak, hogy a Géberjénben található egykori homokbánya helyén, a Holt-Szamosba ékelődő félszigeten megépült az Ogre-tanya, amely sok kisgyermekes családot csalogat a környékre.

Vadregényes táj

A Shrek című animációs filmből jól ismert szereplőkkel is – amelyek a félsziget közepén helyezkednek el − fotózkodhatnak is az ide érkezők. A hely kihelyezett táblák segítségével igyekszik megismertetni a túrázókat az itt található különleges élővilággal. Az útvonal igazi élmény, a vadregényes, bokrokkal, fákkal körbeölelt ösvények, hidak, a Szamosra nyíló panoráma, és természetesen a friss levegő kalandra csábít mindenkit. A kirándulókat több ponton elhelyezett asztalok és padok várják, amelyek pihenésre, valamint piknikezésre tökéletes lehetőséget biztosítanak.

Shrek kunyhójához érve ámuldozhatunk az egyik fáról felénk tekintő, hatalmas méretű sárkány láttán, s persze a házikóba is be lehet kukucskálni, melynek ablakán Farquaad nagyúr leselkedik befelé. Mellettük a film több szereplője is ott pózol, s a környéket körbeölelő mocsárvilág valóban olyan érzést kelt az emberben, mintha a mesebeli Shrek tanyán járnánk. A mocsárból kikerülő látogatók nem messze egy dzsungelgyümölcsösben találhatják magukat. A szatmári tájhoz illő, a térségre jellemző gyümölcsfákból (meggy, sárgabarack, alma, szilva) 3200 négyzetméteren zárt labirintusrendszert alkotnak, a fák gyümölcse a labirintusba tévedt látogatók éhét csillapíthatja.

Mesés helyszín

Az utóbbi években a Szamosi Élménytér tovább bővült különféle játékeszközökkel. A magyar rajzfilmekből közismert szereplők elevenednek fel itt-ott a félszigeten, játékra hívva a gyerekeket, akik felmászhatnak a Vízipók-Csodapók című meséből ismert pókok hálóira, pöröghetnek a Kockásfülű nyúl forgó játékeszközén, bemászhatnak Vuk egyik földalatti vájatába, kipróbálhatják Frakk mérleghintáját, s egy csúszda tetején még a mosolygó Pom-pomot is felfedezhetik. Emellett a Süsü, a sárkány, a Kérem a következőt!, a Mézga család, a Kukori és Kotkoda, A nagy ho-ho-horgász, valamint a Lúdas Matyi című mesék nyomán létrehozott játéktér is kitűnő élményeket kínál a látogatóknak. A készítők nagy gondot fordítottak arra is, hogy az új generáció is megismerhette ezeket a filmalkotásokat, minden kialakított ponton nagy tábla található, amelyen az adott meséből kiragadott kép mellett részletes leírás is található a mesével kapcsolatban.

A géberjéni látogatóközpont minden évszakra felkészülve várja a látogatókat, 400 négyzetméteren télen-nyáron használható korcsolyapálya is épült. A nyugodt, madarakkal teli környezet – ahol olykor még hattyú is előfordul – folyamatosan várja a természetbarát és kalandvágyó érdeklődőket.

- Fecske László -