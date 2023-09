A népmese és a néptánc kéz a kézben jár, kézenfekvő tehát, hogy mindkettőt egy helyen és napon ünnepeljék. A helyszín ezúttal is a Sóstói Múzeumfalu, ahol mesés verbunkok és verbunkos mesék szórakoztatják a nagyérdeműt szeptember 30-án, szombaton.

– Két nagy, hagyományőrző rendezvény összefonódása lesz a népmese és a verbunk közös napja a nyíregyházi skanzenben. Hiszem, hogy erősíteni fogják egymást, hiszen a meséket mindenki szereti, a verbunk meg olyan sokféle lehet, olyan színes és változatos, hogy lehetetlen megunni – mondta el a pénteki programismertető sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

Mesél és táncol a skanzen

Fotó: Dodó Ferenc

Mesélő tárlatok

– Kevesen tudnak róla, de népmesékben legalább olyan gazdag a vidékünk, mint táncokban. A múzeumfalu adattára rengeteg érdekességet rejt – árulta el elöljáróban Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a skanzen igazgatója.

– A legkisebbeknek már kapunyitás után, 10.30-tól a Maszk Bábszínház előadása segít ráhangolódni a rendezvényre, ezt követően munkatársunk, Kácsor-Ignácz Gabriella élőszavas mesével kápráztatja el a gyerekeket és a felnőtteket. Egész nap kézműves foglalkozások, mesés térképes játék, kosaras körhinta és népi játékudvar várja a családokat. Mindemellett a múzeumfalu kiállításai, a „Nem kerültem én bele a szöszbe...”, valamint „Hui sott i gaa – Haza kellett volna mennem” című tárlatok is mesélnek, szomorút, vidámat egyaránt. Estére a Mesekocsma átalakul: ritkán van a múzeumfaluban táncház, ezért aki úgy érzi, hogy bírja a lába, csatlakozhat, Uhrin Anikó népmesemondó pedig valódi, felnőtteknek szóló mesékkel készül erre az alkalomra.

– Harmadik alkalommal csatlakozunk a verbunk napjához, mely a Hagyományok Háza országos, nemzetközi rendezvénye, ugyanis a nyíregyházi eseménnyel egy időben Csornán, Révkomáromban, Budapesten és Marosvásárhelyen is megrendezik valamilyen formában – vette át a szót Demarcsek György. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke kifejtette: a múzeumfalu látogatóit körülbelül 250 táncos fogadja majd, akik külön-külön és közösen is közönség elé állnak.

Mesél és táncol a skanzen

Fotó: Dodó Ferenc

Mindannyian egy ritmusra

– A „Fordíts a rézhúrra” című műsor nyitja a verbunk napja programjait, a helyi és vendég együttesek bemutatják kisebb-nagyobb csoportokban a saját tájegységük verbunkjait, majd lesz egy közös szatmári magyar verbunk és csapás. Utóbbi nagyon látványos lesz, hiszen az összes fiú, férfi, több mint százan táncolnak egyszerre. Ezután egy kis csavar következik: Ugyan Attila, a Nyírség tagja tréfás verbuválásra hívja a táncosokat és a közönséget egyaránt.

– A rendezvény a jánkmajtisi portán folytatódik, ahol a nyíregyházi, nagyecsedi és sárospataki együttesek rövid bemutatókkal és tánctanításokkal készülnek a Szikes zenekar közreműködésével. Rövid szünet után ismét színpadi produkciók következnek, és bemutatkozik a magyar verbunk, amit itt, Szatmárban táncolnak. Velünk lesz és táncol a 74 esztendős Murguly Lajos is, aki augusztus 19-én kapta meg a Népművészet mestere címet. Az este a Mesekocsmában folytatódik és ér véget – ismertette Demarcsek György.