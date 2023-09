A szombaton zárult VIDOR Fesztiválról elmondta: mivel csak június közepén tudták elkezdeni szervezni a szabadtéri fellépőket, sűrű nyaruk volt, de sikerült olyan előadókat Nyíregyházára hívni, akik megtöltötték a Kossuth teret – még akkor is több ezren voltak a koncerteken, amikor esett az eső.

Premier premier hátán

A fesztivál színházi versenyprogramjának erősségét jelzi, hogy a jegyek napok alatt elfogytak, a jegybevétel meghaladta az 55 millió forintot – tavaly 26,7 millió forint folyt be jegyeladásból –, a nézettségi mutató 98,7 százalékos volt. Tart a bérletezés is: a kamarabérletek száma 25 százalékkal haladja meg a tavalyit, a nagyszínpadi bérletekből 10 százalékkal több fogyott, mint egy éve, és mivel még egy hónapig lehet bérletet venni, ez a tendencia mindenképpen bizakodásra ad okot – mondta. Beszélt a Lázár Ervin programról is: november végéig 20 ezer diáknak kell bemutatniuk a Maszmók az indiánok között, illetve az Aranymetszet című előadást, ami nem lesz könnyű, de kompromisszumokat kötve meg fogják oldani – tette hozzá.

A színházban pedig beindul a nagyüzem: most szombaton lesz a Delila premierje – az előbemutató a Rózsakertben nagy sikert aratott –, a jövő héten bemutatják Az öreg hölgy látogatását, egy héttel később pedig a Bogyó és babócát.