A 19. század nyolcvanas évtizedéig Újfehértót szikes tavak övezték, majd ezeket a tavakat – a termőföld reményében – lecsapolták, de azért még mind a mai napig megtalálható néhány állóvíz, amelyek olykor ki is száradnak.

A szikesek alapvetően meghatározták az Újfehértón élő földművesek gazdálkodását. Ezeket a régi időket eleveníti fel az a szabadtéri kiállítás, amellyel a napokban gazdagodik az újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Intézmény Helytörténeti Gyűjteménye.

Lőcsös szekér, homokfutó

A Mindennapi élet a szikesen című kiállítást 2023. szeptember 23-án 10 órakor dr. Hosszú József polgármester nyitja meg, a tárlatot bemutatja Tóth Zsuzsanna muzeológus. A KMA Nemzeti Kulturális Alap Magyar Géniusz Program Ideiglenes Kollégium támogatásából készült el az újfehértói állandó szabadtéri néprajzi kiállítás. A megújult szín épületében kapnak helyet azok a néprajzi tárgyak, amelyek már több éve a raktárak mélyén pihentek. Ezeket az eszközöket egykor az itt élő, elsősorban mezőgazdasággal foglalkozó emberek használták. A tárgyak között éppen úgy megtalálható lesz a vetőgép, az eke, a borona, mint a lőcsös szekér és a homokfutó is.

A tárlat másik egységében ipartörténeti emlékek sorakoznak majd árulkodva az egykor itt dolgozó faművesek (asztalosok, kerékgyártók) vagy az izzó vassal dolgozó kovácsmesterek ügyességéről, a szép iránti érzékéről. A kiállítás nem lenne teljes a szíjgyártómesterség bemutatása nélkül, mivel a városban több szíjgyártó élt és alkotott egykoron. Az elnyert pályázat segítségével megújult az udvar kemencéje is, amit ebből az alkalomból ki is próbálnak a rendezvény szervezői, remélve azt, hogy nemcsak ezen a napon, hanem később a múzeumpedagógiai foglalkozásokra érkező gyermekek számára is sok örömet fog adni úgy a kemencében sült lángos, mint a szombaton megnyíló kiállítás.