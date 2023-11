Egymást érik a koncertek a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar életében, de hát az a jó, ha mindig van lehetőség készülni egy-egy újabb fellépésre. Mint lapunkban a napokban beszámoltunk róla, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és a Mátyás templomban is adott egy-egy hangversenyt a művészeti együttes Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével, most pedig már újabb fellépésekre készülnek az énekesek. Ezekről a következőket mondta el érdeklődésünkre a kórus művészeti vezetője:

– Bár még bennünk él a két budapesti szereplés élménye, már megint újabb feladat előtt állunk, hiszen november 25-én a Cantemus bérleti sorozat előadásában a nyíregyházi közönség Mozart legnagyobb oratorikus művét, a c-moll misét hallhatja a Cantemus Vegyeskar és a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar előadásában a Kodály-iskolában 18 órától. Orbán György zeneszerző tavaly ünnepelte születésének 75. évfordulóját, ennek tiszteletére a női karra írt miséjét, a VI. misét énekli a Pro Musica Leánykar zongorakísérettel – tudtuk meg Szabó Somától.

Három nap múlva a Filharmónia Magyarország bérletes hangversenyén lép fel a Cantemus Vegyeskar. A koncert tulajdonképpen a nyíregyházi származású Szentpáli Roland szerzői estje, a zeneszerző tubaművésszel mostanában többször is dolgozott együtt a Cantemus Vegyeskar.

– Rolit nagyon jó és nagyon tehetséges zenésznek ismerem. Alapvetően a művei is jók, bár nagyon sokat kísérletezik, s ezért első hallásra furcsának tűnhetnek, de meg kell mondanom, van bennük rendszer és van bennük logika is, sőt szépség is, úgyhogy nagyon örülök, hogy erőt vettünk magunkon, és a Space és a Time című műveit megtanultuk, amik az univerzumnak, a tér és idő kapcsolatának zenei megjelenítései. Nagyon érdekes filozófia húzódik a művek mögött, Roli gondolatait nagyon plasztikusan adják vissza ezek a darabok, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz meghallgatni a zeneműveket november 28-án 19 órától szintén a Kodály Zoltán Általános Iskolában - tette hozzá befejezésül Szabó Soma.