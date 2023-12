Ezekre a kérdésekre is keresi a választ Madarassy György megyei Prima-díjas festőművész, aki beszélt a változás szükségességéről is. Mint mondta, az ünnepek közeledtével egymást érik a vásárok, bemutatók, rendezvények, azonban a képzőművészet nincs sehol, mert a műalkotás nem áru. Fontos lenne, hogy a most még üres kiállítótermek alkotásokkal teljenek meg, a műalkotás pedig legyen megvásárolható és azonnal hazavihető, mint bármi más.