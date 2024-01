A Don-kanyari katasztrófára emlékezteti Szatmár lakosságát az az emlékmenet, amit 2024-ben is megszervezett a Honvédsuli Egyesület és a Matasz Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. Mint közismert, az emlékmenet résztvevői most is megtesznek 200 kilométert két szakaszban 4-4 nap alatt.

A csütörtökön megkezdődött emlékmenet január 19-én, pénteken folytatódik. A 8 órai penyigei megemlékezést követően a „Muzsay” menetszázad következő állomása Mánd lesz, ahol 9.30 órakor kezdődik a megemlékezés. A doni katasztrófa áldozatai előtt tisztelgők Nemesborzován 10.55 órakor, Fülesden 13 órakor, Kölcsén 15.55 órakor emlékeznek a múltra, s ezen a településen lesz az éjszakai szállásuk. Szombat reggel Tiszakóródra indulnak tovább.