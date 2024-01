– A romantikus regényeken – valljuk be – főként lányok olvassák. Sztereotípiák is bőven tapadtak a romantikus könyvekhez, filmekhez, ezért lehet az, hogy a fiúk nagy része nyálasnak, sziruposnak tartja, távol esik az érdeklődési körétől, azért élből elutasítja. Pedig lehet, hogy jó lenne, ha az ilyen olvasmányokból, mozikból is lesnének el viselkedésmintákat – vetette fel Bessenyei Gábor író, akivel stúdiónk vendégeként többek között a december közepén megjelent hetedik regényéről beszélgettünk.

Azonosulni a főszereplővel

A Kopj le, jófiú! a 2021-es Tested és lelkemhez hasonlóan realista történet, amiben a fiúk szemszögéből mutatja be a tinédzserlét mélységeit és magasságait.

– Szeretném, ha a fiatal felnőtt – 16 éves és annál idősebb – lány olvasók is tudnák, hogyan gondolkodnak az ilyen korú srácok az ismerkedésről, a párkapcsolatról, miért van az, hogy egy fiú egyszerre tíz lányra is ráír Instán, miért nem értenek az elutasításból és próbálkoznak többször... Ehhez hasonló kérdéseket feszeget egyrészt tehát azért, hogy a két nemet közelebb hozzam egymáshoz, másrészt azért, hogy ha a fiúk kezébe kerül egy ilyen könyv, azt érezzék, hogy róluk szól. Tudjanak azonosulni a főszereplővel, mert az nem egy idealizált herceg fehér lovon vagy megrögzött rosszfiú, akit a regény végére megváltoztat, jó útra terel a szerelem. Szeretném, ha a fiú olvasóim azt éreznék, hogy otthonosan mozognak a történetben, mert akár ők is átélhetnék mindazt, amiről olvasnak. Szerintem ez hiányzik sok ifjúsági romantikus sztoriból – jegyezte meg a nyíregyházi szerző, aki a Kopj le, jófiú!-val olyan mélyre merül a fiúk fejében és lelkében, mint korábban soha.

Gyors sikert akartak

A történet négy tipikus jófiúról szól, akik elképesztően sikertelenek a lányoknál annak ellenére, hogy folyamatosan kiszolgálják őket. Jutalmuk mégis csupán egy-egy mosoly, jó szó, érintés, amitől azt remélik, hogy megtörik a jég. De persze nem, amikor pedig végre összeszedik magukat és tesznek egy komolyabb lépést a kiszemeltjük felé, sorozatos kudarcokkal, megsemmisült egóval és égő szégyennel kell megbirkózinuk. Mindeközben ott vannak a nagymenők, akiknek simán összejönnek a dolgok nulla erőfeszítéssel.

– A regény főszereplője, Kornél jelen időben, egyes szám első személyben meséli el a történetet, amiben a fiúk eljutnak arra a pontra, hogy változtatni kell. Kezükbe kerül egy könyv, a Nincs többé Jófiú!, ami egy létező kötet, egy amerikai pszichológus, Robert A. Glover írta, és a jófiú-szindrómával foglalkozik. Lényege, hogy vannak férfiak, akik rendkívül önfel­adóak, minden megtesznek azért, hogy örömet vigyenek mások életébe abban a reményben, hogy ezért boldogság lesz a jutalmuk őket. Nekik azonban nincs B tervük, és amikor sikertelenséggel szembesülnek, tovább erőltetik a mintát, amibe korábban már belebuktak, közben pedig próbálják leplezni a saját hibáikat, mert félnek, hogy senki nem fogja őket szeretni, ha kiderül, ők sem feddhetetlenek.

– A négy fiú viszont egy idő után a könyv utasításait figyelem kívül hagyva egy sokkal manipulatívabb és gyorsabb utat választ. Nem felépíteni akarják magukat, hanem sikereket, méghozzá záros határidőn belül. Az ismerkedés a nemek harcává válik, a történet pedig arról szól, ki meddig bírja, hogy megerőszakolja a saját lelkét azért, hogy csajozni tudjon – magyarázta Bessenyei Gábor.

A nyíregyházi íróval készült teljes podcast-beszélgetés a Szabolcs Online-on hallgatható meg.

A szleng, ami elbukott

Kérdésünkre, mely szerint mondják-e még a fiatalok azt, hogy „Kopj le!”, a nyíregyházi író elárulta: a regényben használt szlengekről volt egy vitája a szerkesztőjével.

– Kétszer írtam le például, hogy „vetít”, azaz hazudik, mellébeszél, és mindkétszer megjegyzésként odabiggyesztette, hogy nem tudja, mit jelent ez a kifejezés. Beidéztem a szlengszótárt, amire szintén egy kérdés volt a reakciója: használja ezt még valaki? Mivel én is kíváncsi voltam, csináltam erről TikTok-videót, és kiderült, hogy a fiatalabbak tényleg nem ismerik, így a végső változatba nem is került be. Azt, hogy „Kopj le!”, mindenki ismeri, és nem tudom, hogy használják-e a beszélgetések során, de egy biztos: mindenki érteni fogja.