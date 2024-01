Zsúfolásig megtelt a vármegyei könyvtár terme hétfő délelőtt a Négy szócskát üzenek című film bemutatóján. Kántor István, a film rendezője örömét fejezte ki, hogy ilyen sok fiatal jött el a vetítésre. Tíz évvel ezelőtt készült el a Kölcsey Társaság 25 éves évfordulójára a Hozz rá víg esztendőt film a Himnuszról, amibe csak azok az információk kerülhettek Kölcsey életéből, ami a nemzeti imánkhoz kapcsolódik, így nagyon sok érdekes momentum kimaradt.

– Ezért örültem nagyon a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat felkérésének, ami egy pályázatnak köszönhetően tette lehetővé az elmúlt évben, hogy létrejöhessen a Kölcsey egész életéről szóló film. Kreatív dokumentumfilm a műfaja, ami azt jelenti, hogy játékfilmes elemek tarkítják az alkotást – fogalmazott a rendező, és elmesélte: egy anekdota a film alapja. Egy szatmárcsekei öreg temetőcsősz, Séra Gáspár régen egy turistacsoporttal találkozott a temetőben, Kölcsey sírja közelében. Hallotta, hogy a csoport vezetője mesélt Kölcsey haláláról, az öreg pedig közbeszólt és elmesélte, hogyan is halt meg valójában a költő. Az alkotásban Csikos Sándor, Kossuth-díjas és Pregitzer Furzsina Jászai Mari-díjas színművész is közreműködött.

A Zay Anna Technikum és Kollégium 9.A osztályos tanulói is megnézték a filmet, Benkő Emese könyvtáros kíséretében.

– Nagyon élveztük az előadást, ráadásul a diákoknak tananyag is Kölcsey Ferenc, így érdekes és hasznos is volt a vetítés – mondta Benkő Emese, és hozzátette: sietnek vissza az iskolába, mert a magyar kultúra napjáról ott is megemlékeznek.

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 10. osztályos diákjaival dr. Czakóné Olesnyovics Veronika igazgatóhelyettes nézte meg a filmet.

– A Kölcsey Társaságtól kaptuk a meghívást, aminek nagyon megörültünk. Iskolánkban kiemelt a magyar kultúra napjának az ünneplése, nagyon fontos , hogy ezekből az értékekből minél többet átadjunk a diákoknak. Ilyenkor a névadónk szobrát az iskolaudvaron is megkoszorúzzuk, részt vettünk a Szatmárnémetiben lévő testvériskolánk, a Kölcsey Ferenc Főgimnázium vers- és prózamondó versenyén is. Nagy büszkeség, hogy iskolánk egykori alapító tanára, dr. Csorba Sándor irodalomtörténész Kölcsey-emlékplakettet vehetett át a szatmárcsekei vármegyei ünnepségen – mondta az igazgatóhelyettes és megjegyezte, a professzort lánya, dr. Murányiné Csorba Zsuzsanna kísérte el, aki szintén a Kölcsey Ferenc Gimnázium pedagógusa, a Kölcsey Társaság elnökhelyettese.

Forrás: Fotó: Pusztai Sándor