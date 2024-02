A városi könyvtár különtermében nyitotta meg kapuit – immár tizenharmadik alkalommal – a Nagykálló Kincsei című kiállítás a magyar kultúra napja alkalmából.

– A tárlaton ebben az évben huszonhét alkotó összesen 230 munkája látható. A legtöbb kiállító már az első Nagykálló Kincsein is bemutatkozott, s azóta visszatérő vendége a rendezvénynek, de természetesen mindig vannak új alkotóink, az idén három is – mondta el a helyi televízió Főtér című magazinműsorában Félegyházi Józsefné, a Nagykállói Népművészeti Egyesület vezetője.

Egy stóla adta az ötletet

A település kulturális seregszemléjének megnyitóján lehetőség nyílt a kiállítókkal a kötetlen beszélgetésre is.

Imre Piroska a koronavírus-járvány sűrűjében kezdett selyemfestéssel foglalkozni. Mint azt elárulta, a férje nagyon beteg volt, ami őt is rendkívül megviselte mentálisan – ezen szeretett volna változtatni.

– A közösségi oldalakat böngészve felfedeztem Nagy Matild munkáit. Egy csodálatos stóla különösen megtetszett, így felvettem vele a kapcsolatot, és elkezdtünk beszélgetni. Kaptam tőle tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hol szerezzem be az anyagokat, a festékeket, és mivel akkor nem tudtam elmenni selyemfestő tanfolyamra, internetes előadásokból, videókból lestem el a technikákat – árulta el, s hozzátette: az alkotás gyógyszer volt a lelkének, feloldotta a bezártság okozta stresszt.

– A színek megnyitották előttem a világot a pandémia alatt – fogalmazott Imre Piroska, akinek batikolt kendői február 5-éig láthatók a Ratkó József Városi Könyvtárban.

Oklevelet is kaptak

Polák Andrásné beregi hímzéssel díszített ajándéktárgyakat, illatzsákokat, kis táskákat, házi áldásokat hozott a kiállításra. Ez csak egy szelet a munkáiból, hiszen előszeretettel horgol, például gyerekeknek játékokat, húsvét közeledtével gyönyörű tojásokkal örvendezteti meg a környezetében élőket, gobelin képei pedig az otthonok ékei.

– Számomra az alkotás öröm, ez valahogy benne van az emberben. Egész életemben hímeztem, horgoltam, és amíg az időm, egészségem engedi, csinálom. Nem is tudnék meglenni enélkül – mondta.

A tárlat megnyitóján Horváth Tibor polgármester oklevéllel köszönte meg az alkotók munkáját.