Január végén indult el a Kincsvadászok műsor, ahol a hétköznapi emberek nem hétköznapi tárgyaikkal próbálnak szerencsét egy kis pénzszerzés reményében. Művészettörténészektől pedig izgalmas sztorikat, történeteket, érdekes háttér információkat lehet megtudni a műtárgyakról. A TV2 stúdiójába különféle régiségekkel érkeznek a vendégek az ország minden tájáról, hogy licitre bocsássák egyedi antik tárgyaikat. A műsor régiségszakértői és műtárgykereskedői pedig eldöntik, mennyit adnak értük, de olyan is volt már, aki üres kézzel távozott. Egy nyugdíjas orvos egy egyedi vázát hozott magával. Elmesélte, hogy a régiséggé avanzsált különleges műalkotás árát az 1960-as években egy évig törlesztette az édesanyja. Zoltán azért szeretne most megválni tőle, mert kisebb lakásba költözött, ennek a kivételes vázának pedig térre van szüksége ahhoz, hogy jól érvényesüljön.

Nyíregyházi művészek

Kelen Anna művészettörténész, a műsor egyik szakértője elmesélte, hogy az alkotó fivérek, Komlós Miklós és Komlós István, először Nyíregyházán 1931-ben nyitottak egy kis kerámia műhelyet. Rövid idő alatt olyan sikeresek lettek, hogy 1934-ben Budapesten létrehozták a második műhelyüket, az itt készült alkotásokat Budapest bélyegzővel jelezték. A műsorból kiderült, hogy a vidám, élénk színeknek, a bátor és különleges kompozícióknak köszönhetően lettek a keramikus fivérek art deco alkotásaik annyira népszerűek. Főként a polgári, és paraszti, élet vidám jeleneteiből vették a témáikat. Nagy példányszámban készültek az elegáns urak és dámák, zenészek, kedves állat vagy éppen gyerek figurák. A háború után még rövid ideig működött a műhely, majd az államosítás után, beleolvadt a Kerámia Iparművész KTSZ-be.

Komlós műhely az 1936-37-es években.

Forrás: Fotó: magyarkeramia.hu

Mindenkit elbűvölt

– Az a zseniális ebben a vázában, hogy a világ bármely pontján megállja helyét, különféle enteriőrökben is el tudom képzelni, akár egy mexikói villában is tele virágokkal – mondta Till Attila műsorvezető, akit a csodálatos kerámia annyira megihletett, hogy úgy engedte be a híres szaktekintélyekhez, licitálókhoz Zoltánt, hogy ha nem kel el azért az árért, amit kigondolt, akkor biztosan megveszi. Azonban ugyancsak hoppon maradt, hiszen a Komlós testvérek keze munkájának az 50 ezer forintos álomár több mint duplájáért, 115 ezer forintért lett új tulajdonosa. Zoltán pedig a kapott összeget utazásra fogja költeni.