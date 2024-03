A Néptáncantológiát és az Ifjúsági Néptáncantológiát is március 9-én rendezték meg Budapesten. Mindkét hagyományos rendezvény helyszíne megtelt a legkiválóbb nyíregyházi táncosaink izgalmával és lelkesedésével, amely délelőtt 11 órától este 9-ig tartott – tájékoztatta szerkesztőségünket Demarcsek György, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület elnöke.

Vastaps az Operettszínházban

A nap folyamán először a Budapesti Operettszínházban az idén 50 éves NYÍRSÉG Táncegyüttes lépett színpadra, s mutatta be a Bohács Brigitta – Éder Róbert művészeti vezető alkotópáros Forduljunk egyet! című koreográfiáját. A jubileumát ünneplő társulat bemutatóját ezúttal is hosszan tartó tapssal köszöntötte az Operettszínház teltházas közönsége, s nem volt ez másként az előző években sem. Páratlan sorozatot tud maga mögött ugyanis az 50 éves társulat: 1985 óta válogatják be rendszeresen a legjobb alkotásokat és legjobb együtteseket felvonultató reprezentatív műsorba a csoportot, s ez alatt a 40 év alatt csupán 3 alkalommal nem vettek részt az eseményen: 2012-ben és 2023-ban, illetve 2021-ben, amikor maga az Antológia maradt el a Covid-járvány következtében. Az „antológiás” bemutatkozások száma tehát 37, amely igazi kuriózum a magyarországi táncegyüttesek körében.

Hatalmas siker

A következő bemutatkozó a NYÍRSÉG UP Lókötő és Topogó Táncegyüttese volt, amely az Ifjúsági Néptáncantológia 2. részében mutatkozott be a zsúfolásig megtelt Kőrösi Kulturális Központ színpadán. Az ifjúsági csapat a vezetőik, Grexáné Nagy Enikő és Ugyan Attila: Rontásbontás – hihetetlen hiedelmek Nagydobronyból című koreográfiáját mutatta be hatalmas sikerrel, szűnni nem akaró tapsviharral. Ők is már többször szerepeltek az Ifjúsági Néptáncantológián, öregbítve városunk és a Vásárhelyi László Református Alapfokú Művészeti Iskola hírnevét.

Az Ifjúsági Néptáncantológia zárószámát a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium FIGURÁS Táncegyüttese mutatta be, akik Papp Judit és Demarcsek György: Szatmári táncok című koreográfiáját adták elő kirobbanó sikerrel, visszatapsolással, vastapssal.

Az elmúlt hetek nyíregyházi táncos programjai után a városunkat és megyénket képviselő fiatal és felnőtt táncosok ezúttal Budapesten mutatták meg, hogy milyen az igazi, hazai virtus, milyen valódi értékeket őriznek és hagyományoznak tovább az együttesek tagjai, s a közös célok érdekében milyen magától értetődő természetességgel tudnak együttműködni, együtt örülni és sikeresek lenni a népi hagyományainkat igen magas szinten ápoló és megélő hazai táncegyütteseink – tette hozzá az elnök.