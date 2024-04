A városmarketing két pillére, miszerint Mátészalka a fény városa és Hollywood bölcsője, az utóbbi években országos szinten ismert és elismert mottóvá vált. A mátészalkaiaknak mindig is fontos volt a filmművészet, így egészen természetes, hogy a szeptember 19. és 21. között megrendezendő filmfesztivál „visszatér a gyökerekhez”, s nemcsak a magyar származású Tony Curtis gazdag örökségét ünnepli, de a filmkészítés előtt is tiszteleg, arra bátorítva a résztvevőket, hogy mutassák be múltjuk sokféleségét.

Egyforma esélyek

Az Adolph Zukor Nemzetközi Filmfesztivál küldetése, hogy képviselje Adolph Zukor játékfilmek iránti elkötelezettségét, bemutatva a társadalomnak e filmek kulturális és esztétikai tartalmainak erejét, valós értékké formálva azokat a nemzetközi közönségfilmek világában.

Adolph Zukor alapgondolata, ami szerint „A nyilvánosság soha nem téved”, meghatározza a fesztivál teljes üzenetét. A független filmeseknek ugyanolyan esélyt kell kapniuk, mint a nagy stúdiók filmeseinek és az állami támogatással rendelkezőknek. A filmfesztivál a Magyar Hol­lywood Tanács, Mátészalka városa és az Origo Filmstúdió összefogásával jön létre, azzal a céllal, hogy hidat képezzen a magyar és nemzetközi filmes tehetségek között, és lehetőséget nyújtson munkájuk bemutatására.

A név kötelez

A zsűri tiszteletbeli elnöke nem más, mint Jill Curtis-Weber, Tony Curtis özvegye, aki személyével hozzájárul az autentikus légkör megteremtéséhez. Három kategóriában lehet pályázni, melyek a nagyjátékfilmek, dokumentumfilmek és rövidfilmek, melyek mindegyike nyerhet fődíjat és közönségdíjat is.

Azért is emlegetik Mátészalkát Hollywood bölcsőjeként, mert a Paramount Pictures tulajdonosa, Zukor Adolph itt folytatta tanulmányait, és a színészlegenda Tony Curtis szülei is a városból emigráltak az Egyesült Államokba. Az álomgyári gyökerek tiszteletére rendezik meg a nemzetközi filmfesztivált a „bölcsőben”. A név kötelez, tartja a mondás, így Hollywood bölcsőjének kiemelt fontosságú volt az is, hogy újra működjön a városban mozi: a Zukor Adolf Filmszínház 2021-ben nyitotta meg kapuit.