– Közkívánatra ismét színpadra visszük a Brandon-Aldobolyi-Szenes szerzőtrió darabját, Mikó István rendezésében a Charlie nénje zenés vígjátékot – ezzel kezdődik július 5-én a 33. Mandala Nyár – jelentette be Kovács Attila. – A tavalyi premier után ismét előadjuk a Liliomfit, mégpedig július 19-én. Tizenhat éve mutattuk be Ray Cooney vígjátékát, A miniszter félrelép című darabot, melynek szereplőgárdájából hárman maradtunk - Bódis Gáborral, Bacskai Zsolttal. Újak lesznek a díszletek, a jelmezek, és a Kisvárdai Várszínházzal együttműködve augusztus elsejére tervezzük a szabadtéri premiert, amit másnap újabb előadás követ, és a kisvárdai közönségre is gondolunk... A gyermekekre és a családokra is fókuszál dalszínházunk: augusztus 8-án a Micimackó kuckójával jelentkezünk. S ha már a gyerekelőadásoknál tartunk, megemlítem, hogy július 25-én Farkasházi Réka és a Tintanyúl Zenekar ad interaktív koncertet, mindkét csütörtöki program új időpontban, 19 órakor kezdődik.