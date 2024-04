Kéz Művek címmel nyílt meg a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület kiállítása a közelmúltban a Magyar Nemzeti Múzeum Vay Ádám Muzeális Gyűjteményében. Az április 14-ig megtekinthető tárlat megnyitásakor elmondta gondolatait Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke is.

Fogyóban a paraszti kultúra

– Büszkék vagyunk arra, hogy Beregnek és Szatmárnak a kézműves ékessége most Vaján is meg tud mutatkozni. Szeretném megköszönni az alkotóknak és a vásárosnaményi Beregi Múzeumnak, hogy ápolják azt az örökséget, amibe bele vagyunk faragva mi beregiek, a szőttesekbe pedig bele van hímezve az örökség a törődött kezek által. Ha ránézünk Baráth Sándor faragásaira, művészetére, azt a paraszti kultúrát látjuk magunk előtt, ami egyre inkább hiányzik a mai világból. S azért tartom fontosnak, hogy legyenek olyan emberek, akik az örökséget továbbadják annak érdekében, hogy a következő generációk tagjai is helyt tudjanak állni ebben a világban, ami egyre bonyolultabbnak és egyre gyorsabbnak tűnik – fogalmazott Baracsi Endre, majd így folytatta többek között.

Hímzések is várják a látogatókat

– Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Beregben születtem, és bízom benne, hogy a szülőföldbe elvetett mag ki is sarjad. Ehhez persze dolgozni kell, s ezért örülök annak, amikor találkozom kovászemberekkel. Szerencsére a Beregben és Szatmárban nagyon sok ilyen kovászember van. Ennek a kovásznak a részei azok az alkotók, akik a népművészeti és kézműves-egyesületnek a tagjai, akik között van földim is, beregdaróci, s vannak természetesen más településen élők is. Az a hálás és előremutató dolog az életben, ha van egy hármas egység, ami átszövi az ember életét. Mifelénk gyakran mondták, hogy a hit, a család és a szülőföld hármas egysége megbonthatatlan. S ha valamelyik hiányzik, úgy érezzük, nem tekint le ránk Isten derűs arccal. Ezt a hármas egységet kellene mindenkinek a szíve fölé tenni, s ha így teszünk, bízom benne, hogy nemcsak az örökség marad meg, hanem tovább tudjuk vinni azt a tudást is, ami a parasztemberben ott rejtőzött sokszor tudattalanul is.

Terebélyesedett az egyesület

A kiállítást Varga János, a Szatmár-Beregi Népművészeti és Kézműves Egyesület elnöke mutatta be.

– Lelkes fafaragók – akiket már régebbről is ismertem – kerestek meg 2019-ben, hogy ők egy egyesületet akarnak alapítani. Gratuláltam nekik, viszont utána azt mondták, én legyek az elnök. Nem értek a fafaragáshoz, sem a többi szakághoz, de megígértem, amiben tudok, segítek.

Használati tárgyak is készültek faragással

Megalakult az egyesület vásárosnaményi központtal, s növekedett a taglétszám. Az alapítók vonzották magukhoz a többi kézművest, s egyre több szakág jelent meg. Jött a fafaragók mellé kovács, fazekas, szíjgyártó, grafikus, festőművész, vesszőfonó, hímző, vagyis egyre terebélyesedett az egyesület. S egyre több dolgot tudott megmutatni abból az örökségből, ami ezt a földet jellemzi, illetve abból a tudásból, amit kaptak az ősöktől – idézte fel az előzményeket a civil szervezet vezetője. – A tárlat címe: Kéz Művek. Utal a kézművességre, s felidézi bennünk az Edda Művek rockzenekart, amelynek a tagjai között van egy Gömöry Zsolt. Nálunk is van egy Gömöry Zsolt, ráadásul ő is ipszilonnal írja a nevét, de ő nem billentyűs, hanem kovács – tette hozzá Varga János.