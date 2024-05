Virágmintás kompótos tálkák, kerámiaszettek, hazai fürdőhelyekről származó emléktárgyak, dísztányérok, biedermeier üvegkancsó, hosszúnyakú pálinkás butella, s porcelán bonbonnier is helyet kapott a vitrinekben a Kállay Gyűjtemény új, időszaki kiállításán, amelyen olyan, a mai szemnek furcsa tárgyak is láthatók, mint például a kétfülű leveses csésze, a fedeles porcelán szappantartó vagy az a legyező, aminek a 14 lapjára egy-egy uralkodó arcképét festették.

Elhivatott gyűjtő

A Nyíregyháza összeköt című tárlat, ami pénteken nyílt meg és ami június 7-éig látogatható, a Kállay Gyűjtemény iparművészeti anyaga, s Ilosvay Johanna hagyatéka mellett dr. Jakó János nyugalmazott főorvos gyűjteményéből válogat. A megyei kórház Sóstói úti telephelyén 1983-ban kezdte meg működését az V. sz. Belgyógyászati Osztály, amelynek első vezetője a kezdetektől 1999-ig, a nyugdíjba vonulásáig dr. Jakó János volt, aki megteremtette a megyében a korszerű hematológiai ellátást, s aki nemcsak a szakmájában volt elhivatott: szenvedélyesen gyűjtötte a régi tárgyakat, dokumentumokat is.

Egyedi, kézzel készített

– A jövő héten ünnepeljük az 1753-as telepítési pátens kiadásának évfordulóját, szeptemberben pedig az 1824-es örökváltságra emlékezünk – e két, a város életét nagyban meghatározó esemény óta Nyíregyháza számos fejlődési cikluson ment keresztül. Vármegyeszékhely lett, regionális központként vonzotta a kereskedőket, s egyre inkább nyüzsgő élettel telt meg. Ezt az időszakot mutatja be a tárlat, melynek tárgyai a fejlődést reprezentálják, s egy olyan korszakról adnak képet, amikor a város már a fejlődés útjára lépett – mondta a kiállítás pénteki megnyitóján dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere.

– Ahhoz, hogy ezek a képeslapok vagy mindennapi használati eszközök fennmaradjanak, szükség van olyan előkelőségekre vagy éppen egyszerű emberekre, akik fontosnak tartják, hogy az utánuk következő nemzedék tisztában legyen elődeik életével, s hogy tudja, miként teltek a mindennapjaik. Ezt a szellemiséget képviselte dr. Jakó János is, akinek sokat köszönhetünk, hiszen a gyűjteménye valódi kordokumentum. Ha végignézünk a kiállításon, láthatjuk, hogy ezek a tárgyak egyediek, s kézzel készültek, szemben azokkal a tömegtermékekkel, amelyeket napjainkban a boltok polcain találunk – fogalmazott az alpolgármester és hozzátette: azért örül, hogy sok fiatal vesz részt a megnyitón, mert láthatják ezeket az igényes darabokat, s elképzelhetik, hogyan éltek egykor a nyíregyháziak.

Középpontban a pénz

Dohanics László, a Kállay Gyűjtemény vezetője előretekintett, s néhány programra hívta fel a figyelmet. Kiemelt időszaki kiállításként pénztörténeti tárlat nyílik június 14-én: az intézmény a Pénzmúzeumtól és a Magyar Nemzeti Múzeum éremtárából kért kölcsön értékes papírpénzeket, s érméket. A Kossuth-bankótól a forintig című kiállítás az 1848 és 1948 közötti fizetőeszközöket, s egy-két aranypénzt is bemutat. A pénz lesz a témája a Múzeumok Éjszakája idei programjának is, az eseményt június 22-én rendezik. De a kisebbekre is gondolnak, május 21–24. között gyereknapi programokkal készülnek – mondta.