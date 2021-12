És még nem volt vége, a jól játszó Jasmin Mesanovics a gólpasszok után fejelt gólt. Erős Gábor is cserélt, hárman is esélyt kaptak arra, hogy ők is bevehessék az ellenfél kapuját. Aztán még jöttek ketten, Gosztonyi András is lehetőséget kapott. Egy beadás után fejelhetett is hat méterről ám védett Milan Mijatovics. A Várkerti Vitézek boldogan skandálták a rigmusokat, majd a két perc ráadás is letelt.

A Kisvárda fogadta az MTK alakulatát az NBI.ben szombaton délután.

Fotó: Kovács Péter