Záhony (1.)–Ladányi TC (11.): A Záhony eddig szépen menetel. Veretlen mérlege és az elfoglalt pozíciója dicséretes, de nem dőlhetnek hátra, bárki is az ellenfelük, mert az akár az első helyükbe is kerülhet. A ladányi csapat biztosan foggal-körömmel fog védekezni, a döntetlen is bravúr lenne számukra.