– Nagyon lelkes, fiatal csapat, amely már bizonyította ebben a szezonban is, hogy képes megszorongatni bajnokaspiráns együtteseket – mondta Németh Szabolcs az MTK-ról. – A Békéscsaba vendégeként szettet nyertek, majd az utolsó játszmát is éppen csak elveszítették, de a Vasas ellen is kiélezett, szoros szetteket játszottak. Ez arra enged következtetni, hogy ellenünk sem lesz másként, azaz feljönnek a pályára és mindent megtesznek azért, hogy megnehezítsék a dolgunkat, netán győzelmet szerezzenek. Nagyon komolyan vettük a felkészülést. Bízom és hiszek is benne, hogy nem lesz meglepetés.