Vasárnap délelőtt az U-11-es korúak csaptak össze Nyíregyházán, a Wesselényi-szakközépiskolában. Ebben a korcsoportban még nem állapítanak meg hivatalosan végeredményt, de ennek ellenére is mindent beleadtak a csapatok. A Kisvárda karantén miatt csak 6 játékossal tudott eljönni, de így is ők voltak a legügyesebbek, nagyon tehetséges gyerekek alkotják Nagy Gergő és Simon András kis alakulatát. A Nyíregyházi SN, a Dombrád, a Filo SE, a SZIKSE és a Fehérgyarmat játékosai is igyekeztek kihozni magukból a maximumot.