Nagy kihívásnak tartják, pedig még csak halat sem kell fogniuk, ugyanis a cél az, hogy minél messzebbre dobják el a készséget egy mezőn. Egyre több ilyen versennyel találkozunk az országban, február 27-én pedig megyénkben is lesz egy hasonló megmérettetés: a fehérgyarmati Balla-tónál rendezik meg a Z-Co Series – Beta Mix Távdobó Versenyt.

Nagy az érdeklődés

– A tavaszi horgászszezon nyitányaként, ráhangolódásként, a baráti csapatok közösségi szellemének erősítéseként rendezzük meg a távdobó versenyt – mondta el lapunknak Zámbori Attila főszervező.

– Én magam még soha nem vettem részt ilyen jellegű versenyen. Az igazság az, hogy tagja vagyok egy csapatnak, amivel rendszeresen versenyzem, de a munkákat megosztottuk: van, aki bedobja a készséget s van, aki fáraszt – én ezutóbbi vagyok, így nincs nagy rutinom a minél távolabbi dobásban.

– Nagy érdeklődés övezi a versenyt, több mint harminc érdeklődő jelentkezett, de még a verseny napján is lehet regisztrálni a helyszínen, ha valakit érdekel ez a kihívás. A határainkon kívülről is jelezték részvételüket versenyzők, jönnek majd Kárpátaljáról és a Partiumból is.

Sorsolják a sorrendet

– A tavaly Maconkán megrendezett országos verseny legjobbjai is jelezték, hogy szeretnének eljönni a Balla-tóhoz. Feederes és bojlis kategóriában rendezzük meg a versenyt, a pályázati kiírásnak megfelelően kell összeállítaniuk a horgászoknak a készséget a versenyre, a botok szabályosságát Fiola György versenybíró ellen­őrzi, aki országos távdobóbajnok. A versenyszabályzat részletesen ír arról, milyen botot, damilt, orsót, súlyt lehet használni. Mindenki háromszor dob, s a két legjobb dobás átlaga jelenti majd a személyenkénti eredményt – árult el részleteket a versenyről Zámbori Attila.

– A gyülekezés, a regisztráció 7 órakor lesz, a dobási sorrendet sorsolással döntjük el. Délelőtt a feederes távdobók versenyeznek, az ebédet követően pedig a bojlis távdobók mutathatják meg ügyességüket. Az eredményhirdetés mindkét kategóriában 16 órakor lesz. A verseny szüneteiben Fiola György bemutatja az egyik márkás botcsaládot, illetve dobástechnikai ismertetőt is tart.

Sajnos a szórakozás, a kikapcsolódás céljával meghirdetett program egy tragikus baleset miatt jótékonysági programmá alakult.

– Bennünket is megdöbbentett annak a nyíregyházi fiatal édesanyának a tragédiája, akinek az óvodáskorú gyermekét a nagyszülők nevelik tovább. A szervezők úgy döntöttek, hogy csatlakoznak Mikucza Zsolt kezdeményezéséhez, s a nevezésekből, valamint a szponzorok, helyi vállalkozók, a barátok és ismerősök adományaiból befolyt összeget átutaljuk a kisfiú számlájára – utalt a nemes célú kezdeményezésre Zámbori Attila.

Fiola György öt országos versenyen indult, s négy bajnoki cím büszke tulajdonosának mondhatja magát. Arra kértük, adjon néhány jó tanácsot a távdobó versenyre készülő horgászoknak.

Fontos a koncentráció is

– Legalább egy hónappal a verseny előtt érdemes megkezdeni a felkészülést, én általában már két hónappal korábban kezdem a gyakorlást. Sokan egy tóhoz mennek ki gyakorolni. Úgy gondolom, ez nem teljesen megfelelő módszer, nem elég egy stégen állva a tóba dobálni napi három-négy órán keresztül. Én mindig szárazföldön gyakoroltam, kimértem a dobásokat, az állóképességemet is javítottam ezzel. A fizikai erőnek van jelentősége, de a távoli dobásnak nem az az alapja, hanem a technika. A bottal együtt élek, s megpróbálom kihozni belőle a maximumot.

– A legelőször azért kaptam ki egy román sráctól, mert ő jobban felgyorsította a szereléket dobáskor. Hiába volt meg a fizikumom, a magasságom, ő sokkal gyorsabb volt tőlem. Dobás előtt kinézek egy fix pontot, mondjuk 150 méter távolságra, a dobás pillanatában fölé nézek, s úgy engedem el az ólmot, egészen addig gyorsítom – magyarázta a rutinos bajnok.

– Fontos odafigyelni a készség összeállítására is, meg kell találni például a damil vastagságában is az adott személyhez illőt, ugyanis nem biztos, hogy a nekem megfelelő zsinór másnak is jó. Lehet, hogy valaki egy olcsóbb zsinórral is megdobja azt a távolságot, amit én egy drágábbal.

– A súlyra is érvényes, hogy a versenyző személyéhez illeszkedjen az engedélyezett súlyhatáron belül. Egy vékonyabb testalkatú, kisebb fizikumú versenyzőnek érdemesebb kisebb súllyal dolgoznia, azzal is képes messzire hajítani a készséget. Mivel a pályán szektorok vannak, nemcsak távolra, hanem pontosan is kell dobni, ehhez pedig nagyon fontos a koncentráció – tette hozzá Fiola György.