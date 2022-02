Október végén ért véget a Decathlon–Konyha Möbel városi kispályás labdarúgó-bajnokság, nem maradtak azonban játéklehetőség nélkül a kispályás labdarúgás szerelmesei. November elején útjára indult a labda a terembajnokságban.



– Negyven csapattal indultunk neki a sorozatnak, a résztvevő csapatokat négy tízes csoportba osztottuk, igyekeztünk úgy sorsolni, hogy keveredjen a mezőny, a salakon alsóbb osztályban szereplők kipróbálhassák magukat a magasabban jegyzett alakulatok ellen is.

Sportszerű küzdelmek

Kedden és szombaton rendeztük a fordulókat a Zrínyi Ilona gimnázium Tiszavasvári úti Bencs csarnokában, ahol hétről hétre ideális körülmények között léphettek pályára csapatok. Sportszerű küzdelmek zajlottak végig, komoly sérülést nem szenvedett senki, a közel kétszáz mérkőzésen összesen két játékost állítottak ki. Az alapszakaszt mindössze a Rajal Birs zárta hibátlan mutatóval – mondta Dajka László főszervező. A csoportok első két helyezettje jutott be a szombati nyolcas szuperdöntőbe, ahol a csapatok két négyes csoportban küzdenek meg a végső helyezésekért. A két csoportgyőztes játssza majd a döntőt, a második helyezettek pedig a bronzéremért lépnek pályára.



Dajka László azt is elmondta, hogy a névadó szponzorokon kívül az ünnepélyes eredményhirdetést megtiszteli jelenlétével dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, térségünk országgyűlési képviselője is, aki a vándorserleget adja majd át a győztesnek. A ceremónián minden alapcsoportban bajnokot hirdetnek, emellett díjazzák a legjobb kapust és a gólkirályt. A főszervező azt is elárulta, hogy rajtra kész a salakos bajnokság indítására, az időjárás függvényében március végén hangozhat fel a kezdést jelző sípszó.



A szuperdöntő mezőnye

A csoport: Marso Kft., Gray Wolves, Het-Band-Köz-Ép Út Kft., Tomku Group.

B csoport: Nyír SL Kft., Angyal Szerszám Outlet Gávavencsellő, Pikoló Söröző, Rajal Birs.