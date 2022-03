Csütörtök délelőtt zajlott a tenisz élet a sátorban, mint mindig. A mellettem lévő pályán páros csata. Hirtelen, minden előzmény nélkül az egyik sporttárs beleesett az elválasztó hálóba , sokszor volt már ilyen, nincs elveszett labda…



De ő nem mozdult. Odaugrottunk és egyből láttuk, hogy nagy a baj, ez infarktus! Béla azonnal elkezdte az újraélesztést. Én hívtam a mentőket végre kapcsolták. Közben kiabáltam: hozzátok a klubházból a defibrillátort! Barátunk többször is "elment-visszajött"! Többen lefagytak oda sem mertek jönni.



A diszpécser segíteni akart, de mondtam: köszönöm részt vettem újraélesztési tanfolyamon és Bélával tettük a "dolgunkat". Béla izzadt, de nem adta fel, folyamatosan nyomta a mellkast és lélegeztetett. Szerencsére a mentők hamar megjöttek és átvették az újraélesztést. Pár perc múlva megjött a rohamkocsi is. Végre sikerült visszahozni és stabilizálni a mentősöknek a barátunkat és elvitték a kórházba. A sátor kiürült, kísérteties lett a csend. Többen kint toporogtak és együtt vártuk a híreket. Végre jó hír jött: barátunk magához tért és már viszik is a műtőbe. Ezután már nagyon lassan teltek az órák, nem találtuk a helyünket. Végre késő délután jött a jó hír, túl van az életveszélyen a "spori". Első szavai hol vagyok és mi vezetünk 5:3 ra! A mentősök is megdicsérték Bélát , hogy megmentette egy embertársa életét! Így születnek a hétköznapi hősök ! Szép volt Béla! Tanulság minden klubházban legyen defibrillátor! Edzők , személyzet kapjon oktatást! Soha ne legyen rá szükségünk!

Vigyázzatok magatokra, egymásra!