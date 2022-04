A megyei egyesületeknek április 10-ig volt lehetőségük feltölteni a megyei első osztályú induláshoz elengedhetetlen licenszkérelmet, majd április 25-ig pótolhatták az esetleges hiányosságokat.

Négy gárda lépne feljebb

Az „Amatőr Licenc” feltöltését 23 egyesület kezdte el, de csak 20 egyesület vitte végig, közülük a Nyíregyháza II. az NB III.-ba adta be kérelmét. A jelenlegi megyei élvonalbeli együttesek közül mindenki kért amatőr licenszet, a másodosztályból a Gergelyiugornya, Kállósemjén, Nyírbéltek, Záhony négyes adta be a licenszet. Ez azt jelenti, hogy a Pannónia Zrt. csoportban ötpontos lemaradással második Kótaj és a Nyírerdő csoportot kétegységnyi előnnyel vezető Csengersima bajnoki cím esetén is marad a másodosztályban.

A megyei igazgatóság versenybizottsága az első osztályhoz szükséges licenszkérelmeket rendben találta.