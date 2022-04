Ez egyértelműen sikeres premier volt. A máriapócsi RabócsiRingen rendezett Legendák Tornáján a résztvevők és a közönség is jól szórakozott. A különleges háromtusát végül a raliban jeleskedő Turán Frici nyerte a háromszoros kamionos Európa-bajnok Kiss Norbert előtt. A Révész Racing kiválósága korábban pályaautózott, így az nem volt nagy meglepetés, hogy a ralikrossz­autóval végül negyedik lett. Viszont megnyerte a gokartot, és második lett driftelésben.

A drifteléstől tartott

– Nagy élmény volt, remekül éreztem magam és jó volt, hogy különböző kategóriákat próbálhattunk ki – kezdte érdeklődésünkre Kiss Norbert. – Sok komoly magyar autóversenyző volt a rangos mezőnyben. A ralikrosszautózás volt a legkevésbé idegen számomra, azt viszont nem gondoltam volna, hogy gokartban én végzek az élen. Elég nagydarab vagyok, ráadásul volt a mezőnyben gokartvilágbajnok is. A drift tetszett és féltem tőle, mert ha azt elrontja valaki, akkor nagy hátrányba kerül. Úgy véltem, azzal csak kiesni lehet, megnyerni a versenyt nem biztos. Próbáltam óvatosan hozzáállni és az igazság az, hogy nem kaptunk nagyon nehéz pályát, mert erre is figyeltek a szervezők.

A kieséses rendszerben már csak a hibrid Suzukikkal nyomták a versenyzők, Norbi a döntőben hiába ért elsőként célba Turántól jobb idővel, mégsem ő nyert.

– A fináléban úgy gondoltam, hogy tudok még javítani az időmön, sajnos az egyik szakaszon túl nagy volt a tempó, nekimentem egy műanyag terelőnek. Ezzel időt is vesztettem, ráadásul feldöntöttem, amiért büntetés járt. Ezzel tisztában voltam, ám nyomtam tovább és bár elsőként értem célba, tudtam, hogy nem én nyertem. Végül is elmondhatom, hogy én voltam a leggyorsabb, csak nem voltam hibátlan. Mindent egybevéve nagyon élveztem az egészet és örülök annak, hogy egy ilyen erős mezőnyben a döntőig jutottam – így Norbi.

– Régóta az álmom volt egy ilyen verseny, amilyenről eddig sokan beszéltek, de nem csinálta meg senki – kezdte ifjabb Rabócsi Tibor, a Legendák Tornája kiötlője, a RabócsiRing ügyvezetője.

Még akadt üresjárat

– Mi meg is csináltuk és úgy gondolom, fantasztikus sikerrel. Elismerés illeti azokat, akik a nem túl kellemes időben eljöttek, a visszajelzések egyértelműen pozitívak. Persze van még mit finomítani a rendezvényen, mert voltak még üresjáratok, a pilótáknak is át kell értékelni, hogy miben lehet előre lépni. Egyértelmű, hogy szeretnénk folytatni jövő húsvétkor is. Nagyon szoros csaták voltak, rendkívül kíváncsiak voltunk, hogy ki a négy legjobb pilóta ebben a különleges vetélkedésben. Mind a tizennyolc név óriási, igaz, van közöttük már kevésbé aktív is. Talmácsi Gábor például motorosként negyedik lett, bár ismert, hogy jól autózik. Kiss Norbiról tudtuk, hogy óriási tehetség és csak hajszálon múlott, hogy nem ő nyert a legjobb idővel. Turán Frici magával ragadó módon egész nap a legstabilabb volt és megérdemelten nyert. Turi Tomi a rali kiválósága, benne volt, hogy dobogós lesz. Jó érzéssel adtuk át a díjakat.

Azonos feltételek

– Nagyon pozitív volt a versenyzők véleménye is, jövőre egyébként másokat is szeretnénk majd meghívni, akik kimaradtak. Nagyon sikeres volt a közönségtalálkozó, hiszen a nézők testközelbe kerülhettek kedvenceikkel, akiktől a versenyre nyomtatott plakátokra vagy saját fotókra kérhettek aláírásokat. Jó volt látni a sok mosolygó és elégedett arcot. Fontos megjegyezni, hogy a technikák azonos feltételeket nyújtottak a versenyzőknek. Külön köszönet Vaskó Jánosnak, aki a hibrid Suzukikat adta a versengéshez.

– A verseny jótékonysági volt, végül 2 millió 350 ezer forint jött össze. Ebből kettő milliót a RabócsiRing ajánlott fel, a többit a nézők és a versenyzők adták. A pénzt az eredményhirdetés előtt át is adtuk a Máriapócsi Gyermekekért Alapítvány és a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye képviselőinek.

– Ezen kívül nyolcvan, a háború elől elmenekült gyereket láttunk vendégül, akik Mátészalkáról érkeztek. Természetesen jövőre is szeretnénk Legendák Tornáját, az első tapasztalatait hasznosítva – így Rabócsi Tibor.

Borítókép: Kiss Norbi volt a leg­gyorsabb gokarttal | Fotó: Mán László