Megyei II: osztály: Gémtech csoport



Ópályi-Nagydobos 2-2 (1-1)



Ópályi, 100 néző, v.: Tordai.



Ópályi: Mándi - Treják, Lupcsa, Szilágyi, Máté, Bartha (Bíró), Kiss, Balogh (Patály), Patály, Máté, Fodor. Edző: Bartha Miklós.



Nagydobos: Pindzsula - Budaházi, Bégány, Paragh, Rácz, Szabó (Ladányi), Virág, Filep, Darcsi (Molnár), Rácz P., Rácz D. Edző: Czine Máté.



Gól: Balogh, Máté, illetve Virág, Pindzsula. Kiállítva: Rácz D. (82) Ifi:



Bartha Miklós: - Az ezer sebből vérző maroknyi csapatunknak gratulálni szeretnék a hozzáálláshoz, az akarathoz. Így tovább



Czine Máté: - Igazi rangadó volt, viszont egy ilyen mérkőzés nem bírja azt el, hogy 10-15 perc állójáték mellett három perc legyen a hosszabbítás. Az egyes partos semmit nem intett. Ilyen mérkőzésen teljesen más ítéleteket kellett volna hoznia „eggyes” embereknek. Egyébként ennyi rendező egy válogatott mérkőzésen nincsen, de Csiki Robi technikai vezetőt megkérdezem azért, ő többet jár válogatott meccsre.



Milota-Nyírcsaholy 1-4 (0-2)



Milota, 100 néző, v.: Simon.



Milota: Cseh - Móricz, Fejes M., Balogh (Tóth), Bunna, Rácz., Szaniszló, Nagy, Fejes P., Rétfalvi. Edző: Elek László.



Nyírcsaholy: Gáspár (Bozsányi J.)- Putirka, Iván (Farkas), Botos, Szabó (Ladányi), Orgován, Baráth D., Székely, Tanka, Bozsányi S., Baráth J. Edző: Tóth Zoltán.



Gól: Fejes, illetve Botos 2, Székely, Baráth. Ifi: 2-1.



Elek László: - Gratulálok a vendégeknek, sajnos most ilyen időszakunk van.



Tóth Zoltán: - Edzőmeccs jellegű találkozón mély talajú pályán végig irányítva megérdemelten nyertünk. Sok sikert a milotaiaknak és mindenkinek kellemes ünnepet.



Nábrád-Sonkád 1-3 (1-0)



Nábrád, 100 néző. v.: Dobos.



Nábrád: Koncz - Balogh, Pásztor A., Mercz Z. (Mercz Gy.), Kovács, Fábián, Pásztor Z., Nagy (Horváth), Pásztor L. (Turai) ,Varga, Rácz. Edző: Kónya Zoltán.



Sonkád: Kánya - Ignácz, Siket (Botos V.), Balog, Horváth (Kölcsi), Cigus, Gyurkó (Németh L.), Pálóci, Srjuba, Németh A. (Fülöp), Botos Á. Edző: Homoki Endre.



Gól: Mercz Z., illetve Balogh 2, Botos Á.. Ifi: 3-4.



Kónya Zoltán: - Nagyon motiváltan és a meccs nagy részében jól fociztak a srácok, sajnos az utolsó húsz percre elkészültek az erejükkel amit az ellenfél könyörtelenül kihasznált. Mindkét csapat dicséretet érdemel, gratulálok Homoki Endre barátomnak és mindenkinek kellemes húsvétot kívánok.



Homoki Endre: - Nagyon jó hazai csapat ellen játszottunk így értékes a győzelmünk. Gratulálok a fiúknak, mert sikerült fordítaniuk.



Nyírbéltek-Nyírvasvári 5-1 (2-0)



Nyírbéltek, 100 néző, v.: Lucsik.



Nyírbéltek: Ritli - Ricsei, Békési., Boldizsár, Bákai, Szabó (lamos), Jónucz (Kóka), Gyarmati, Gózner, Fleisz (Kevert), Sárga (Hőhágyi). Edző: Körmös Miklós.



Nyírvasvári: Nagy - Bécsi, Karczub, Balogh, Tóth, Papp, Pető, Csiszár, Polacsek, Schmidt (Lazók), Serbán (Kovács). Edző: Berettyán Gábor.



Gól: Fleisz 2, Szabó, Jónucz, Gózner, illetve Bécsi.



Körmös Miklós: - Korrekt játékvezetés mellett ma nem csak gólokkal bizonyítottunk, időnként jól is játszott a csapaté a szimpatikusan focizó vendégek ellen. Gratulálok a srácoknak sok sikert a vasváriaknak, és kellemes ünnepet minden sportbarátnak



Berettyán Gábor: - Gratulálok az ellenfélnek, megérdemelten nyert.



Kocsord-Tisztaberek 4-1 (3-0)



Kocsord, 50 néző, v.: Kiss.



Kocsord: Sztáriszta - Huszti, Erdei (Szabó), Pálfi, Haga, Szimuly, Jónás (Horváth), Ruha, Erdei (Tóth), Orosz, Horváth. Edző: Disznós Gusztáv.



Tisztaberek: Gregorics - Lancsár (Kosztya), Molnár (Szilágyi), Algács, Lukács S., Makuka, Molnár R., Molnár K., Bencze, Tóth, Algács P. Edző: Oroszi István.



Gól: Jónás 2, Erdei, Szimuly, illetve Szilágyi. Ifi: 0-3.



Disznós Gusztáv: - Húsvétra ha nem is három nap múlva, de a kocsordi csapat is feltámadt eljöttek a játékosok jó játékkal ilyen különbséggel is megérdemelten nyertünk. Köszön annak a néhány szurkolónak akik a nehéz időszakban is kitartottak. Jobbulást kívánunk Varga Attila Salátának, a csapat egykori kiváló játékosának és edzőjének.



Oroszi István: - Gyatra teljesítmény egyéni hibákkal fűszerezve, az eredmény vereség.

Labdarúgás: megyei II. osztály, Pannónia Zrt. csoport



Biri-Geszteréd 1-1 (0-1)



Biri, 100 néző, v.: Hadházi.



Biri: Jakocska – Kiss, Rácz, Barabás (Huri), Katona, Zámbó, Takács (Nagy), Daróczi (Markovics), Nagy, Ónadi, Földi. Edző: Dankó Zsolt.



Geszteréd: Papp – Bárány, Nagy, Balogh, Birovecz, Szilágyi, Vass, Géczi, Dobos (Horváth Sz.), Horváth L., Serbán (Marozsán). Technikai vezető: Horváth László.



Gól: Zámbó, illetve Géczi (11-esből). Kiállítva: Nagy (79.).



Dankó Zsolt: - Ma is tanultam valami újat a futballról, bár azt nem gondoltam volna, hogy ezt a játékvezetőtől fogom. Ettől függetlenül a második félidő helyzetei alapján akár gólkülönbséget is javíthattunk volna. Kívánom a Geszterédnek, hogy érje el a célját!



Horváth László: - A két ellenkező félidő alapján igazságos döntetlen született. További sok sikert a Birinek.



Nyíribrony-Ófehértó 1-5 (1-1)



Nyíribrony, 100 néző, v.: Szabó.



Nyíribrony: Orgován L. (Varga) – Támba B., Támba G., Imre, Nagy (Kántor), Juhász, Kokrák (Kiss), Orgován G., Badarász, Zsiros, Király. Edző: Papp Tamás.



Ófehértó: Nyiri – Rousseau, Győrfi, Fekete, Gyarmati, Magyar (Kádár), Király (Ruszinkó), Kiss, Papp, Novák, Baumgartner. Edző: Papp Attila.



Gól: Támba B. illetve Papp 3 (egyet 11-esből), Magyar, Fekete (11-esből). Kiállítva: Támba G. (65.). Ifi: 2-4.



Papp Tamás: - Tudtam, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés. Erre nem számítottam, hogy egy nullás vezetés után mi fogunk széthullani. A kiállítás és a két tizenegyes után eldőlt a meccs.

Papp Attila: - Nagy gratuláció a csapatnak, köszönöm srácoknak az eredményt, és külön gratuláció az ifi csapat győzelmének is.



Kálmánháza-Nagykálló 2-1 (0-0)



Kálmánháza, 100 néző, v.: Rácz.



Kálmánháza: Petró – Tolnai, Trencsényi, Matejkó (Palcsák), László, Dávid, Nagy, Kotricz, Blága, Fekete, Takács. Edző: Kotricz Zoltán.



Nagykálló: Árpád – Balázsi, Bencs, Erdei, Málik, Ruska, Sipos, Árki, Simon, Puluczkai (Bakó), Marinka. Edző: Homann Richárd.



Gól: Fekete, Palcsák, illetve Balogh. Ifi: 4-4.



Kotricz Zoltán: - Hadd tegyek említést a legfontosabb ünnepünkről és a legfontosabb személyről, Jézus Krisztusról, aki meghalt, majd feltámadt és megváltott bennünket embereket! Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek! Jó iramú mérkőzésen vagyunk túl, mindkét csapat labdaszerzés után egyből támadásépítésbe ment át. Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a múlt heti mérkőzéshez képest három ember esett ki, az átlagéletkorunk nem a húszhoz volt közel.

Valóban csapatként küzdünk, senki sem siránkozik a nehéz időkben sem, inkább hálásak vagyunk, hogy pályán tudunk meg lenni, és csinálhatjuk, amit szeretünk, még ha már sokunknak fáj is. Sokat tettünk ezért a győzelemért, sok helyzetünk volt, habár a végén az ellenfelünk is ránk ijesztett egyszer-kétszer, de megérdemeltnek érzem a sikert. Az ifiből besegítő Palcsák Lászlónak külön gratulálunk a győztes góllal való bemutatkozásához! A Nagykállónak további sok sikert kívánok!



Homann Richárd: - Gratulálok a hazai csapatnak, nem szoktam az úriemberekkel foglalkozni, így most sem teszem...



Rakamaz-Baktalórántháza 4-1 (1-1)



Rakamaz, 100 néző, v.: Sípos.



Rakamaz: Miski – Kántor, Karacs, Dinó (Paczári), Neuzer, Tóth (Chrbák), Huncsik (Málik), Szabó, Dajka, Ludas, Ádámszki. Edző: Madalina György.



Baktalórántháza: Csordás – Maleskovits K., Hatházi, Lakatos, Fábri, Maleskovits M., Pataki, Mócsán, Geda, Zámbori (Balogh), Istenes. Edző: Illés László.



Gól: Ádámszki 2, Ludas, Paczári, illetve Maleskovits K. Kiállítva: Csordás (33.). Ifi: 0-7.



Madalina György: - Korán vezetést szerzett a vendégcsapat, ennek ellenére mezőnyfölényben sikerült játszanunk. Egy tizenegyest kaptunk, ami kapuskiállítással is járt, viszont a „szükség” kapusnak a tizenegyest kihagytuk. A kiállítás megpecsételte a vendégcsapat sorsát. Minden elismerést megérdemelnek, mert így is megtettek mindent, hogy megnehezítsék a dolgunkat.



Illés László: - Sok jó edzőm volt életemben, mindenkitől tanultam nem kevés jót. Most Kovács mester szavait tudnám idézni, hogy ,,a meccs után nem értékelek, mert olyat találnék mondani, amit lehet megbánnék.” Gratulálok a Rakamaznak, élt az általunk kínált lehetőséggel.



Nyírlugos-Kótaj 0-3 (0-2)



Nyírlugos,50 néző, v.: Nagy.



Nyírlugos: Sinka – Kavalecz, Pénzes,Illés (Kereki), Samad, Sveda, Balogh, Muhammad (Eduagie), Odunuga, Csákányos, Holló. Edző: Kavalecz Béla.



Kótaj: Csikós - Hangácsi, Nagy, Papp, Pápa (Ferenczi), Sárközi (Tóth), Balogh, (Miguel), Baglyos, Boros, Csörgő (Verner), Szarka. Edző: Seregi Mihály.



Gól: Szarka, Papp, Nagy. Ifi:1-3.



Kavalecz Béla elnök: - Továbbra sem rúgjuk be a helyzeteket... Attól függetlenül a mezőnyjátékunk biztató.



Seregi Mihály: - Korrekt játékvezetés mellett, megérdemelt győzelem. További sok sikert a Nyírlugosnak!