A profi röplabdázók többségének nem ért véget az idény a bajnokságok befejeztével, hiszen a válogatottak azonnal munkába álltak, hogy felkészüljenek a nyári megméretésekre. A magyar női nemzeti csapat és az U21-es válogatott múlt hétfőn kezdte el a felkészülést, mindkét csapat Nyíregyházán tölti az első, közel két hetét.

Elindult a generációváltás

A felnőttek munkája több szempontból is különleges. Generációváltás megy végbe a csapatnál, hiszen Pallag Ágnes, Király-Tálas Zsuzsanna és Molcsányi Rita is visszavonult a válogatottól, helyettük fiatal játékosok mutatkozhatnak be címeres mezben. A program végigvezetésével német szakembert, az 55 éves Andreas Vollmert bízta meg a Magyar Röplabdaszövetség.

A tréner dolgozott korábban a német és a svájci élvonalban, mindkét ország válogatottjának szakmai stábjában is helyet kapott. Magyarországi megbízása a 2023-as Eb végéig szól, de hosszabb távon, akár ötéves periódusban is gondolkoznak benne, igaz, a szerződés sikertelen kontinensbajnoki kvalifikáció esetén felbontható.

Bízik a fiatalokban

A szövetségi kapitányt az egyik nyíregyházi edzés után kérdeztük az eddigi munkáról és a hosszabb távú tervekről.

– Noha a csapat csak múlt hétfőn kezdett el együtt edzeni, én természetesen már a szerződésem aláírása után nekiláttam a munkának – mondta el lapunknak Andreas Vollmer. – Először fel kellett mérni, hogy kikre számíthatunk az első szakaszban, az Európa-liga csoportkörének meccsein, és kik jönnek számításba a későbbi, Eb-selejtező idején. Az előző hetekben megnéztem több meccset és találkoztam játékosokkal Budapesten, valamint Balatonfüreden. Nehezítette a dolgunkat, hogy a csapat néhány meghatározó tagja visszavonult, illetve különböző keretet alakítottunk ki a két versenysorozatra. Valaki már az U21-es csapatból is benne van a programban és majd az ő selejtezőjük után csatlakozik hozzánk. Az Európa-ligára kiválasztott tizenhat játékos nagyon fiatal csapatot alkot. Ezért is írtam alá ide, mert érzem az energiát, tudom, hogy a szövetségnek fontos a jövőt építeni. Már most elkezdtük azt a munkát, ami ahhoz kell, hogy vérfrissítésen menjen keresztül a magyar női röplabdázás. Bíznunk kell a fiatalokban! A programunkba került játékosoknak látniuk kell, hogy itt mit várunk el, illetve láthatják, esélyük van arra, hogy hosszabb távon tagjai legyenek a válogatottnak.

A felnőttválogatottba bekerült a Fatum-Nyíregyházából Pintér Andrea és Bodovics Hanna (ők a következő idénytől más klubban folytatják a pályafutásukat), valamint Tóth Fruzsina, aki előbb Universiadén szerepel, majd az Eb-selejtezőre csatlakozik a kerethez. A szakmai stábban is dolgoznak nyíregyházi szakemberek a fizikoterapeuta Heim Gábor és a statisztikus Csizmarik Ákos személyében. Ez azért is fontos, mert a szakmai stábnak nagy szerepe van Vollmer elképzeléseiben.

– Számomra nagyon fontos a fizikai felkészítés, valamint szeretek minden segítséget, így az orvostudományt és a technikai hátteret is maximálisan kihasználni – árulta el a tréner. – A sporttudománynak a modern sport részének kell lennie. Ha ebben nőnek fel a fiatalok, meggyőződnek róla, hogy profi sportolóvá akarnak válni.

Lépjenek ki a komforzónából

– Szeretném, hogy a fiatal magyar röplabdázóknak legyen példaképük – folytatta.

– Jelenleg kevesen játszanak külföldön, bízom abban, hogy a jövőben többen eljutnak erre a szintre. Ne elégedjenek meg azzal, hogy a hazai klubjukban a legjobb játékosnak számítanak, hanem lépjenek ki a komfortzónájukból. Meg kell mutatni nekik a profi sport szépségeit. Ami a röplabdát illeti, egyelőre csak alap technikai és taktikai dolgokat veszünk át, de már most elkezdtük az új kultúra kialakítását. Szeretném megváltoztatni a rossz szokásokat és jókat behozni helyette. Az a cél, hogy jó kedvvel jöjjenek edzeni, mindig motiváltak és vidámak legyenek. Ez is az edzői módszereim része. Nem szeretek büntetni és csak a rossz­ra felhívni a figyelmet, mert akkor mindenki stresszes lesz, nem akarnak visszajönni többet.

A mieink az Arany Európa-ligában Romániával és Ukrajnával küzdenek meg, első meccsüket május 28-án Budapesten játsszák a románok ellen. A nyár fontosabb feladata az Eb-selejtező lesz, mely során Portugália, Ukrajna és Ciprus az ellenfél. A négyesből az első kettő kvalifikál a kontinensviadalra.

Az ajtó nyitva áll

– A következő hetekben meglátjuk, hogy ki az, aki már most bevethető a selejtezőn is – tette hozzá Vollmer. – Fejlesztjük a játékosokat, de már azt is figyelhetjük, hogy ki áll készen. Most vannak itt olyanok, akik a klubjukban nem biztos, hogy a legjobb vagy második legjobb játékosnak számítanak, de a válogatottban más szerepet tölthetnek be. Meg is mondtam nekik, hogy nem érdekel, ki mit ­csinált eddig a klubjában: gyere ide és mutasd meg a legjobbadat, mert az ajtó nyitva áll!

Program

Arany Európa-liga, csoportkör

Május 28.: Magyarország–Románia

Június 2.: Ukrajna–Magyarország

Június 4.: Magyarország–Ukrajna

Június 8.: Románia–Magyarország

A Final Fourt június 18-án és 19-én rendezik.

Európa-bajnoki selejtező

Augusztus 20.: Portugália–Magyarország

Augusztus 24.: Magyarország–Ukrajna

Augusztus 27.: Magyarország–Ciprus

Szeptember 3.: Ciprus–Magyarország

Szeptember 7.: Ukrajna–Magyarország

Szeptember 10.: Magyarország–Portugália

A magyar válogatott kerete

A magyar női válogatott Európa Liga-kerete

Liberók: Kertész Petra (Swietelsky-Békéscsaba), Szalai Anna (MTK Budapest).

Feladók: Kotormán Réka (Louisiana University – amerikai), Petrenkó Brigitta (Coastal Carolina University – amerikai).

Átlók: Németh Anett (SC Potsdam – német), Petőváry Panni (UTE), Vezsenyi Adrienn (MTK Budapest)

Szélső ütők: Kiss Gréta (Szent Benedek RA), Szedmák Réka (1. MCM-Diamant Kaposvár), Szűcs Kinga (VBC Casalmaggiore – olasz).

Centerek: Bodovics Hanna (Fatum-Nyíregyháza), Kump Aliz (Vasas Óbuda), Pekárik Eszter (Swietelsky-Békéscsaba), Pintér Andrea (Fatum-Nyíregyháza), Vacsi Evelin (Szent Benedek RA), Zólyomi Rebeka (Swietelsky-Békéscsaba).

Szakmáry Gréta, Török Kata, Tóth Fruzsina, Juhár Dalma, Gyimes Zsófia és Bagyinka Fanni a program második felére, azaz az Európa-bajnoki selejtezőkre csatlakozik.