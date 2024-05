Május 13., hétfő

14 óra: Nyílt nap fogyatékkal élők fiatal felnőtteknek és szüleiknek, Mentorház (Szent István utca 32.), Nyíregyháza

16.30: A magyar építőipar szolgálatában – Dr. Kerekes Imre mérnök élete és munkássága (1938–2019) című kötet bemutatója, megyei könyvtár, Nyíregyháza

17.45: Mozaik Med & BWT Run For You and Planet Blue jótékonysági közösségi futás, erdei tornapálya, Nyíregyháza

18 óra: Szólistaparádé: a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar 15. Tavaszi nagykoncertje, Kodály-iskola, Nyíregyháza

Május 14., kedd

11 óra: A Tájak, tájhasználatok és tájszerkezetek a Kárpát-medencében című ünnepi konferencia és a 90 éves Fristyák Sándor professzor köszöntése, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza

14 óra: Alzheimer Café: Kiss Hedvig Demenciagondozók kézikönyve című könyvének bemutatója, Nyíregyházi Szociális és Egészségügyi Alapellátási Központ, Nyíregyháza

16 óra: Biri Ildikó festőművész Színes világa című kiállításának megnyitója, megyei könyvtár, Nyíregyháza

17 óra: Az ikonok etkája – Papp Miklós görögkatolikus pap rendhagyó tárlatvezetése, Görögkatolikus Múzeum, Nyíregyháza

18 óra: Görög Ibolya protokoll szaktanácsadó A nő és a hölgy – rajtunk múlik! című előadása, Kodály-iskola, Nyíregyháza

18 óra: A jószemű Jose – filmbemutató és közönségtalálkozó Tóth-Zele Józseffel, a Real Madrid egykori utánpótlásedzőjével, Váci Mihály Kulturális Központ, Nyíregyháza

Május 15., szerda

10 óra: A szociális terület a fogyatékosügy tükrében – a Nyírségi Segítők Társasága 20 éves jubileumi konferenciája, megyei könyvtár, Nyíregyháza

18 óra: Erzsébet királyné igazi élete – Kordásné Szász Melinda előadása Sisiről és a boldog békeidőkről, Korona Hotel, Nyíregyháza

Május 16., csütörtök

10 óra: Városnap – színpadi produkciók, a Fricska Táncegyüttes műsora, a város születésnapi tortája, ünnepi megemlékezés és koszorúzás a Városalapítók szobránál, Janicsák Veca, majd a Kowalsky és a Vega koncertje, Kossuth tér, Nyíregyháza

16.30: Bessenyei Gábor Kopj le, jófiú! című regényének bemutatója, a szerzővel Kerekes Attila pedagógus beszélget, megyei könyvtár, Nyíregyháza

17 óra: Csontváry nyomában Dél-Itáliában és Athénban – dr. Sipos László műemlékfotós előadása, Városmajori Művelődési Ház, Nyíregyháza

Május 17., péntek

12 óra: A kétnapos Helyi Termék Fesztivál nyitónapja, Kossuth tér, Nyíregyháza