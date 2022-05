A salakmotorsport kedvelőinek nagy örömére április utolsó napján elkezdődött az idei világbajnoki sorozat. A Grand Prix nyitányát jelentő Tehnix FIM Speedway Horvát Nagydíjnak a Gorican melletti Milenium Stadion adott otthont.

Az új promóter, a globális promóciós és médiaóriás Discovery Sports Events gondosan ügyelt arra, hogy Muravidékről és Horvátországból a világ mintegy negyven országában, az USA-tól Ausztráliáig lehessen nézni a viadalt. (Magyarországon az Euro­sport Playeren látható a viadal.) Több mint 80 újságírót és fotóst akkreditáltak – írta a salakszorok.hu.

A rangos viadalnak magyar, sőt nagyhalászi meghívottjai is voltak. A tavaly magyar bajnoki címet szerzett Fazekas Dennis, a nagyhalászi klub versenyzője tartalékként volt ott a vaspapucsos világ elitjében. Csapatvezetőként elkísérte Albók József, a Nagyhalász Speedway Ring tulajdonosa, a halászi klub elnöke. Ott volt a két szerelő, Szlovenszki László és Stefáni Attila.

Sportdiplomáciai lehetőség

– Feledhetetlen élmény volt ott lenni a világbajnoki sorozat idei rajtjánál – kezdte beszámolóját Albók József. Nagy megtiszteltetés, valamint elismerése a nagyhalászi klubnál végzett munkánknak. Óriási volt a felhajtás, ott volt a szakág nemzetközi vezérkara. A remek versenyzők mellett találkoztam többek között az olasz Armando Castagnával, aki jelenleg az FIM Track Racing vezetője, vagy a hatszoros világbajnok svéd Tony Rickardssonnal. Bepillantást nyerhettem egy ilyen rangos verseny lebonyolításába, sportbaráti kapcsolatokat kötöttem, amelyeket remélhetőleg később kamatoztatni tudunk. A verseny parádés volt, ám ezek a világsztárok is tudnak hibázni, volt például szalagszakítás, de motorozni azt félelmetesen tudnak. Örömteli, hogy klubunk versenyzője, Fazekas Dennis második számú tartalékként egy futamban rajthoz állhatott. És nem vallott szégyent – így Albók József.

– Szívesen bementem volna többször is, de csak egyszer adatott meg – vette át a szót Fazekas Dennis. – A másik tartalékkal, a szlovén Ivan Skorjával a boxban néztük a versenyt és vártuk, hogy szerepet kapunk-e. Ő egyszer már bement és tudtam, ha még egy csere lesz, akkor én jövök. Amikor egy kizárás miatt így történt, én már kaptam fel a sisakot, a szerelők melegítették a motort és mentem be fehér sapkaszínnel. A futamban volt Skorja – ő egy szalagszakítás miatti kizárás okán –, aztán Maciej Janowski és Anders Tomsen. Igyekeztem, odatettem magam és célba is értem negyedikként. (Janowski a második, Tomsen a negyedik helyen zárt a viadal végén – a szerk.).

– Ez nem hogy másik kávéház, egy másik naprendszer. Óriási a profizmus, de a versenyzők nagyon közvetlenek, mindenki lepacsizott velem, néhányukkal beszélgettem, csak pozitív élményeim vannak. Akiket eddig a tévében néztem, azokkal most egy depóban lehettem – így Dennis.

Kroskóban főversenyzőként

És ha egy üzlet beindul. Dennis a hét végén ismét motorra ül, és most nem tartalékként lesz részese a szlovéniai Kroskóban az U21-es világbajnoki selejtezőnek.

– Kroskóban főversenyző leszek, és a cél a továbbjutás. Már többször mentem a pályán, amit most átalakítottak. Skorja elmondta, hogy szélesebb lett és a kanyaroknak adtak nem kicsi dőlést. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz és igyekszem kihozni a legjobbat magamból. A mezőny nem lesz rossz – tudatta még Dennis.