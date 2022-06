Az NB III.-as bajnokság csapatainak a következő idénytől új szabálynak kell megfelelniük. A Magyar Labdarúgó-szövetség kötelezővé tette meccsenként legalább egy U19-es labdarúgó játszatását.

A Gesztellyel találkoznak

A Sényő-Carnifex FC a szabály miatt (is) már több utánpótláskorú játékost felemelt a nagy csapatba, s a vezetőség továbbra is dolgozik azon, hogy a klub hogyan tudna minél sikeresebben megfelelni a fiatalszabálynak. Csak ezek tisztázása után lesz értelme esetleg felnőtt labdarúgók szerződtetését is nyélbe ütni. Emiatt egyelőre csak arról tudunk beszámolni, hogy Páll Zsombor, Phrakonkham Ádám, Nagy Máté és Tóth Márk máshol folytatja.

És persze hír az is, hogy véget ért a nyári szünet, a csapat megkezdte a felkészülést.

– Csütörtökön kezdtük meg a munkát, szombatig még „előalapozást” tartottunk, ez rávezetés volt az érdemi munkára – mondta el lapunknak a Sényőt irányító edzőpáros tagja, Imrő László.

– A héten mindennap lesz edzés, kedden és szombaton már felkészülési mérkőzést is játszunk. Előbb a Gesztellyel találkozunk, ezen a meccsen azokat a fiatalokat szeretnénk szerepeltetni, akik eddig a csapathoz kerültek.

– A következő két hétben napi két edzést tartunk, utána visszaállunk napi egy gyakorlásra. Közben folyamatosan játsszuk a felkészülési meccseket. Az utolsó meccsünket szándékosan péntekre raktuk – ezúton is köszönjük a Nyírbátornak, hogy a segítségünkre volt –, mert így a bajnokság előtti utolsó hétvégéjük szabad lesz a játékosoknak. Erre azért lesz szükség, mert július 31-én ismét erőltetett menet kezdődik. Augusztus végéig le kell játszanunk hat bajnokit és egy kupamérkőzést, ha ott továbbjutunk, akkor a hónapban nyolc tétmeccsen lépünk pályára, ami NB I.-es csapatoknál sem megszokott.

A Szparival osztoznak a pályán

A felkészülési meccseken NB III.-as és megyei I. osztályú ellenfelek is vannak. A sényői pályán egyébként sűrű lesz az átjárás, hiszen az NB II.-es Nyíregyháza Spartacus is itt játssza majd a hazai bajnoki mérkőzéseit, és már az is ismert, hogy július 2-án az első felkészülési meccsüknek is ezt a helyszínt választották a piros-kékek.

Labdarúgás

Felkészülési mérkőzések

Június 28.: Sényő–Gesztely

Július 2.: DVSC II.–Sényő

Július 9.: DEAC–Sényő

Július 13.: Sényő–Nyíregyháza Spartacus II.

Július 16.: Sényő–Hajdúszoboszló

Július 22.: Sényő–Nyírbátor

Játékosmozgás

Távozott: Páll Zsombor (kölcsönből vissza a III. Kerülethez), Phrakonkham Ádám (Kemecse), Nagy Máté (Újfehértó), Tóth Márk (Karcag).

Érkezett: Jócsák Dávid, Barta Gábor (mindketten újfehértói kölcsönből vissza).