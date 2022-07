Labdarúgás. Több mint hatszáz kilométeres buszozás után szerdán este megérkezett a szlovéniai Zrecébe a Nyíregyháza Spartacus NB II-es focicsapata. Zrecé a gradtur.si.hu szerint a Dravinja-folyó felső völgyében, a Pohorje lejtőin fekszik. Régen a terület az Alsó-Stájer régió része volt.

Bizonyított a próbajátékon

A település ma a Savinja statisztikai régióban található. A közel hétezres Zreče 1987-ben önálló településsé vált, amikor Zgornje Zreče, Spodnje Zreče és Nova Dobrava falvak (1953-ig Dobrava-ként ismert) egyesültek. A gazdaság a turizmusra összpontosul, különösen a téli hónapokban, a közeli roglai síközpont miatt. A lakosság egy része a mezőgazdaságban dolgozik.

A nyíregyháziak tíz napot edzőtáboroznak majd az itthonitól kellemesebb klímában. Az időjárás előrejelzés szerint jövő szerdáig 21-24 fokos meleg lesz, utána emelkedik a hőmérséklet.

A tréningek mellett a Szpari több edzőmeccset is játszik szlovén első, második és harmadik ligás csapatok ellen.

A többiekkel utazott a fiatal Girdán Levente, a 19 éves támadós tért vissza Nyíregyházra, legutóbb a Diósgyőr kettőben játszott. Az indulás előtti napokban próbajátékom bizonyított, így a klub szerződést kötött vele. Nem utazott viszont Paku Roland, aki sérült és egy kisebb műtét beavatkozásra is szüksége van. Pénteken még csak edzenek a mieink, szombaton viszont már meccselnek mégpedig kettőt is.



Szpari utazó kerete

Kapusok: Fejér Bela, Nagy Sándor. Mezőnyjátékosok: Baki Ákos, Papucsek Barna, Gengeliczki Gergő, Szokol Zsolt, Farkas Bendegúz, Jánvári Gábor, Deutsch Bence, Márkus Attila, Sigér Ákos, Vass Patrik, Artner Dávid, Pantovic Nikola, Szerető Krisztofer, Kovács Ádám, Gresó Mátyás, Adamcsek Máté, Oláh Benjámin, Pataki Bence, Szűcs Dávid, Novák Csanád, Girdán Levente, Kardos Kevin.



A tervezett edzőmérkőzések

Szombat: NK Celje (szlovén I. osztály) és NK Dravinja (szlovén III. osztály)

Jövő szerda: NK Aluminij (szlovén II. osztály

Jövő szombat: NK Sampion Celje (szlovén III. osztály)